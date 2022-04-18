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Биография Леонида Хейфеца

Биография Леонида Хейфеца - РИА Новости, 18.04.2022

Биография Леонида Хейфеца

Театральный режиссер и педагог, народный артист России Леонид Ефимович Хейфец родился 4 мая 1934 года в Минске (Белоруссия). РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T22:42

2022-04-18T22:42

2022-04-18T22:42

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Театральный режиссер и педагог, народный артист России Леонид Ефимович Хейфец родился 4 мая 1934 года в Минске (Белоруссия).В 1956 году окончил Минский политехнический институт (ныне – Белорусский национальный технический университет).В 1963 году окончил ГИТИС (курс Алексея Попова и Марии Кнебель). В 1962 году дебютировал в качестве театрального режиссера в Рижском ТЮЗе со спектаклем "Сотворившая чудо" Уильяма Гибсона. В 1963 году в Центральном театре Советской Армии (ЦТСА, ныне Центральный академический театр Российской Армии) поставил дипломный спектакль "Шоссе на Большую Медведицу" Юлиана Семенова. В этом же театре начал свою режиссерскую деятельность.С 1963 по 1970 год на сцене ЦТСА Хейфец поставил такие спектакли, как: "Мой бедный Марат" Алексея Арбузова (1965), "Смерть Иоанна Грозного" Алексея Толстого (1966), "Часовщик и курица" Ивана Кочерги (1969), "Дядя Ваня" Антона Чехова (1969).В конце 1960-х годов его спектакль "Тайное общество" по Геннадию Шпаликову был запрещен, были закрыты репетиции "Любови Яровой" Константина Тренева. Хейфец покинул Центральный театр Советской Армии, работал в провинции.В 1970 году поставил в Петрозаводском финском театре "С вечера до полудня" Виктора Розова.С 1971 по 1986 год работал в Малом театре. Поставил спектакли "Свадьба Кречинского" Александра Сухово-Кобылина (1971), "Перед заходом солнца" Герхарта Гауптмана (1972), "Летние прогулки" Афанасия Салынского (1974), "Вечерний свет" Алексея Арбузова (1975), "Заговор Фиеско в Генуе" Фридриха Шиллера (1977), "Ревнивая к себе самой" Тирсо де Молины (1978), "Король Лир" Уильяма Шекспира (1979), "Ретро" Александра Галина (1981), "Картина" по Даниилу Гранину (1983), "Зыковы" Максима Горького (1985).В те годы также поставил спектакли: "Гроза" Александра Островского (Белорусский театр им. Я. Купалы, 1975); "Восточная трибуна" Александра Галина (Театр "Современник", 1984); "Колея" Владимира Арро (МХАТ, 1987).С 1988 по 1994 год был художественным руководителем ЦТСА. Среди постановок того времени: "Павел I" Дмитрия Мережковского (1989), "Боже, храни короля!" Уильяма Сомерсета Моэма (1990), "Маскарад" Михаила Лермонтова (1992), "На бойком месте" Александра Островского (1994).Покинув Центральный театр Советской армии, выпустил "Антигону в Нью-Йорке" Януша Гловацкого в "Школе современной пьесы" (1995) и "Бегущих странников" Алексея Казанцева в театре имени Моссовета (1997). Также поставил "Вишневый сад" Антона Чехова в Драматическом театре Варшавы в Польше (1997), "Дядю Ваню" в Театре города Кемпер во Франции и в Театре города Бургас в Болгарии.С 1998 года Хейфец был режиссером Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Там он выпустил спектакли: "Кукольный дом" Генрика Ибсена (1999), "Синтезатор любви" Алана Эйкборна (2002), "Спуск с горы Морган" Артура Миллера (2005), "Не все коту масленица" Александра Островского (2010), "Цена" (2012) и "Все мои сыновья" (2016) Артура Миллера, "Отцы и сыновья" Брайана Фила (2014), "Пигмалион" (2017).На сцене Московского драматического театра им. Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский) Леонид Хейвец поставил "Полонез Огиньского" Николая Коляды (1998), в Театре им. Моссовета поставил "Вишневый сад" Антона Чехова (2000).С именем Хейфеца связана целая страница телевизионных интерпретаций русской классики: "Рудин" Ивана Тургенева (1970), "Обрыв" Ивана Гончарова (1973), "Вишневый сад" Антона Чехова (1976), "Доходное место" Александра Островского (1978).Леонид Хейфец занимался преподавательской деятельностью. В 1971-1980 годах преподавал в Высшем театральном училище имени Михаила Щепкина, с 1980 года – в ГИТИСе (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС), одновременно в 2002-2012 годах – в Театральном институте имени Бориса Щукина.Среди учеников Хейфеца – Павел Деревянко, Артур Смольянинов, Александр Паль, Александр Петров и другие.Леонид Хейфец – заслуженный деятель искусств РСФСР (1983), народный артист РФ (1993). В 2010 году был награжден Орденом Почета.Являлся лауреатом Государственной премии РСФСР в области театрального искусства (1991) – за постановку спектакля "Павел I" Дмитрия Мережковского в ЦАТСА, международной премии имени Константина Станиславского (2008) в номинации "за вклад в развитие театральной педагогики", Премии города Москвы в области литературы и искусства (2014) за постановку спектакля "Цена", Специальной Премии "Золотая Маска" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" (2019) и других наград.18 апреля 2022 года стало известно, что Леонид Хейфец скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

справки, леонид хейфец, россия, новости культуры