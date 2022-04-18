https://ria.ru/20220418/inflyatsiya-1784122150.html

Путин поручил поддержать россиян на фоне высокой инфляции

Путин поручил поддержать россиян на фоне высокой инфляции - РИА Новости, 18.04.2022

Путин поручил поддержать россиян на фоне высокой инфляции

Инфляция в России стабилизируется, но на 8 апреля в годовом выражении составляла 17,5%, поэтому необходимо поддержать россиян, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T15:16

2022-04-18T15:16

2022-04-18T16:02

владимир путин

экономика

россия

инфляция

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Инфляция в России стабилизируется, но на 8 апреля в годовом выражении составляла 17,5%, поэтому необходимо поддержать россиян, заявил президент России Владимир Путин."Отдельно остановлюсь на теме инфляции, сейчас она стабилизируется, но вместе с тем, мы с вами хорошо знаем, только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли — на 9,4%", — сказал Путин на совещании по социально-экономическим вопросам.Он указал, что россияне чувствуют это на своем семейном бюджете, и призвал помочь гражданам справиться с инфляционной волной.

https://ria.ru/20220418/inflyatsiya-1784043683.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, экономика, россия, инфляция