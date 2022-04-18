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Путин поручил поддержать россиян на фоне высокой инфляции - РИА Новости, 18.04.2022
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Путин поручил поддержать россиян на фоне высокой инфляции
Путин поручил поддержать россиян на фоне высокой инфляции - РИА Новости, 18.04.2022
Путин поручил поддержать россиян на фоне высокой инфляции
Инфляция в России стабилизируется, но на 8 апреля в годовом выражении составляла 17,5%, поэтому необходимо поддержать россиян, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T15:16
2022-04-18T16:02
владимир путин
экономика
россия
инфляция
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Инфляция в России стабилизируется, но на 8 апреля в годовом выражении составляла 17,5%, поэтому необходимо поддержать россиян, заявил президент России Владимир Путин."Отдельно остановлюсь на теме инфляции, сейчас она стабилизируется, но вместе с тем, мы с вами хорошо знаем, только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли — на 9,4%", — сказал Путин на совещании по социально-экономическим вопросам.Он указал, что россияне чувствуют это на своем семейном бюджете, и призвал помочь гражданам справиться с инфляционной волной.
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владимир путин, экономика, россия, инфляция
15:16 18.04.2022 (обновлено: 16:02 18.04.2022)
 
Путин поручил поддержать россиян на фоне высокой инфляции

Президент Владимир Путин заявил о стабилизирующейся ситуации в экономике России

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Инфляция в России стабилизируется, но на 8 апреля в годовом выражении составляла 17,5%, поэтому необходимо поддержать россиян, заявил президент России Владимир Путин.
"Отдельно остановлюсь на теме инфляции, сейчас она стабилизируется, но вместе с тем, мы с вами хорошо знаем, только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли — на 9,4%", — сказал Путин на совещании по социально-экономическим вопросам.
Он указал, что россияне чувствуют это на своем семейном бюджете, и призвал помочь гражданам справиться с инфляционной волной.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
10:49
ЦБ не будет всеми силами возвращать инфляцию к цели в четыре процента
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссияИнфляция
 
 
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