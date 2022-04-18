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Более 400 тысяч сельскохозяйственных гектаров ввели в эксплуатацию в МО
Более 400 тысяч сельскохозяйственных гектаров ввели в эксплуатацию в МО - РИА Новости, 18.04.2022
Более 400 тысяч сельскохозяйственных гектаров ввели в эксплуатацию в МО
Еще 416 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного предназначения ввели в эксплуатацию в Московской области. Об этом губернатору региона Андрею Воробьеву... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:28
2022-04-18T16:28
2022-04-18T16:28
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Еще 416 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного предназначения ввели в эксплуатацию в Московской области. Об этом губернатору региона Андрею Воробьеву сообщил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов. Об этом сообщил телеканал "360"."В ходе обращения к жителям вы, Андрей Юрьевич, обратили особое внимание на необходимость вовлечения неиспользуемых земель сельхозназначения в оборот. И с тех пор мы ввели 416 тысяч гектаров", – сказал он.Филимонов добавил, что в этом году правительство планирует предоставить 5,5 миллиарда рублей в поддержку сельскому хозяйству. Из них 4,3 миллиарда – это областные средства, 1,2 миллиарда – федеральные.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости.
Еще 416 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного предназначения ввели в эксплуатацию в Московской области. Об этом губернатору региона Андрею Воробьеву сообщил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов. Об этом сообщил телеканал "360"
.
"В ходе обращения к жителям вы, Андрей Юрьевич, обратили особое внимание на необходимость вовлечения неиспользуемых земель сельхозназначения в оборот. И с тех пор мы ввели 416 тысяч гектаров", – сказал он.
Филимонов добавил, что в этом году правительство планирует предоставить 5,5 миллиарда рублей в поддержку сельскому хозяйству. Из них 4,3 миллиарда – это областные средства, 1,2 миллиарда – федеральные.