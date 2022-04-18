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Более 400 тысяч сельскохозяйственных гектаров ввели в эксплуатацию в МО - РИА Новости, 18.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220418/gektary-1784140987.html
Более 400 тысяч сельскохозяйственных гектаров ввели в эксплуатацию в МО
Более 400 тысяч сельскохозяйственных гектаров ввели в эксплуатацию в МО - РИА Новости, 18.04.2022
Более 400 тысяч сельскохозяйственных гектаров ввели в эксплуатацию в МО
Еще 416 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного предназначения ввели в эксплуатацию в Московской области. Об этом губернатору региона Андрею Воробьеву... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:28
2022-04-18T16:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Еще 416 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного предназначения ввели в эксплуатацию в Московской области. Об этом губернатору региона Андрею Воробьеву сообщил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов. Об этом сообщил телеканал "360"."В ходе обращения к жителям вы, Андрей Юрьевич, обратили особое внимание на необходимость вовлечения неиспользуемых земель сельхозназначения в оборот. И с тех пор мы ввели 416 тысяч гектаров", – сказал он.Филимонов добавил, что в этом году правительство планирует предоставить 5,5 миллиарда рублей в поддержку сельскому хозяйству. Из них 4,3 миллиарда – это областные средства, 1,2 миллиарда – федеральные.
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московская область (подмосковье)
16:28 18.04.2022
 

Более 400 тысяч сельскохозяйственных гектаров ввели в эксплуатацию в МО

© РИА Новости / Виталий ТимкивПосевные работы
Посевные работы - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Еще 416 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного предназначения ввели в эксплуатацию в Московской области. Об этом губернатору региона Андрею Воробьеву сообщил заместитель председателя правительства региона Георгий Филимонов. Об этом сообщил телеканал "360".
"В ходе обращения к жителям вы, Андрей Юрьевич, обратили особое внимание на необходимость вовлечения неиспользуемых земель сельхозназначения в оборот. И с тех пор мы ввели 416 тысяч гектаров", – сказал он.
Филимонов добавил, что в этом году правительство планирует предоставить 5,5 миллиарда рублей в поддержку сельскому хозяйству. Из них 4,3 миллиарда – это областные средства, 1,2 миллиарда – федеральные.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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