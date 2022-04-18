https://ria.ru/20220418/forum-1784147618.html

В Подмосковье пройдет российский интернет форум

В Подмосковье пройдет российский интернет форум - РИА Новости, 18.04.2022

В Подмосковье пройдет российский интернет форум

Российский интернет форум (РИФ) в 26-й раз пройдет в Подмосковье, в этом году он состоится 18-20 мая, сообщают организаторы. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T16:45

2022-04-18T16:45

2022-04-18T16:47

интернет

экономика

технологии

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российский интернет форум (РИФ) в 26-й раз пройдет в Подмосковье, в этом году он состоится 18-20 мая, сообщают организаторы."В этом году ключевая концепция РИФ-2022 - баланс между жизнью и работой. Мы хотим поговорить не только о технологиях и интернет-трендах, но и образе жизни диджитал-сообщества: сохранении ресурсов, борьбе с тревожностью. Также мы хотим поговорить об образовании, кадрах и бизнес-процессах, чтобы каждый желающий смог получить новые знания, обменяться опытом, найти работу или партнеров по бизнесу", - отмечается в пресс-релизе.В программе форума заявлены также антикризисные стратегии для бизнеса, импортозамещение, ИТ-бренд, искусственный интеллект для бизнеса и общества, цифровая трансформация.РИФ объединит ключевых игроков рунета: крупнейшие ИТ-компании страны, стартапы, МСБ, компании из смежных отраслей, представителей государства, регуляторов, указывается в сообщении.

https://ria.ru/20220411/utechka-1782628387.html

https://ria.ru/20220331/internet-1781038737.html

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

интернет, экономика, технологии, россия, московская область (подмосковье)