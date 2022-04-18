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В Подмосковье пройдет российский интернет форум - РИА Новости, 18.04.2022
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В Подмосковье пройдет российский интернет форум
В Подмосковье пройдет российский интернет форум - РИА Новости, 18.04.2022
В Подмосковье пройдет российский интернет форум
Российский интернет форум (РИФ) в 26-й раз пройдет в Подмосковье, в этом году он состоится 18-20 мая, сообщают организаторы. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:45
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интернет
экономика
технологии
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российский интернет форум (РИФ) в 26-й раз пройдет в Подмосковье, в этом году он состоится 18-20 мая, сообщают организаторы."В этом году ключевая концепция РИФ-2022 - баланс между жизнью и работой. Мы хотим поговорить не только о технологиях и интернет-трендах, но и образе жизни диджитал-сообщества: сохранении ресурсов, борьбе с тревожностью. Также мы хотим поговорить об образовании, кадрах и бизнес-процессах, чтобы каждый желающий смог получить новые знания, обменяться опытом, найти работу или партнеров по бизнесу", - отмечается в пресс-релизе.В программе форума заявлены также антикризисные стратегии для бизнеса, импортозамещение, ИТ-бренд, искусственный интеллект для бизнеса и общества, цифровая трансформация.РИФ объединит ключевых игроков рунета: крупнейшие ИТ-компании страны, стартапы, МСБ, компании из смежных отраслей, представителей государства, регуляторов, указывается в сообщении.
https://ria.ru/20220411/utechka-1782628387.html
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интернет, экономика, технологии, россия, московская область (подмосковье)
16:45 18.04.2022 (обновлено: 16:47 18.04.2022)
 
В Подмосковье пройдет российский интернет форум

Российский интернет форум пройдет 18-20 мая в Подмосковье

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкИнформационные брошюры на Российском интернет форуме
Информационные брошюры на Российском интернет форуме - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российский интернет форум (РИФ) в 26-й раз пройдет в Подмосковье, в этом году он состоится 18-20 мая, сообщают организаторы.
"В этом году ключевая концепция РИФ-2022 - баланс между жизнью и работой. Мы хотим поговорить не только о технологиях и интернет-трендах, но и образе жизни диджитал-сообщества: сохранении ресурсов, борьбе с тревожностью. Также мы хотим поговорить об образовании, кадрах и бизнес-процессах, чтобы каждый желающий смог получить новые знания, обменяться опытом, найти работу или партнеров по бизнесу", - отмечается в пресс-релизе.
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В программе форума заявлены также антикризисные стратегии для бизнеса, импортозамещение, ИТ-бренд, искусственный интеллект для бизнеса и общества, цифровая трансформация.
РИФ объединит ключевых игроков рунета: крупнейшие ИТ-компании страны, стартапы, МСБ, компании из смежных отраслей, представителей государства, регуляторов, указывается в сообщении.
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