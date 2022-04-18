https://ria.ru/20220418/donbass-1784152873.html
Мирная жительница ранена при обстреле ВСУ поселка Красный Партизан в ДНР
Мирная жительница ранена при обстреле ВСУ поселка Красный Партизан в ДНР - РИА Новости, 18.04.2022
Мирная жительница ранена при обстреле ВСУ поселка Красный Партизан в ДНР
Поселок Красный Партизан подвергся обстрелу украинских войск, пострадала мирная жительница, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T17:03
2022-04-18T17:03
2022-04-18T17:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Поселок Красный Партизан подвергся обстрелу украинских войск, пострадала мирная жительница, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."В результате обстрела Красного Партизана в Ясиноватском районе по ул. Сельскохозяйственной ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Мирная жительница ранена при обстреле ВСУ поселка Красный Партизан в ДНР
Штаб обороны: женщина получила ранения при обстреле ВСУ поселка Красный Партизан в ДНР