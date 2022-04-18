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Украинские войска обстреляли населенный пункт Красный Партизан в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Красный Партизан в ДНР - РИА Новости, 18.04.2022
Украинские войска обстреляли населенный пункт Красный Партизан в ДНР
Украинские войска обстреляли крупнокалиберными снарядами населенный пункт Красный Партизан в Донецкой народной республике, сообщает представительство республики РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:50
2022-04-18T16:50
2022-04-18T16:57
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли крупнокалиберными снарядами населенный пункт Красный Партизан в Донецкой народной республике, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По информации ведомства, опубликованной в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован в 16.25 (совпадает с мск), по населенному пункту было выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины
16:50 18.04.2022 (обновлено: 16:57 18.04.2022)
Украинские войска обстреляли населенный пункт Красный Партизан в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли поселок Красный Партизан снарядами калибром 122 мм