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Женщина пострадала при обстреле Макеевки в ДНР со стороны украинских войск
Женщина пострадала при обстреле Макеевки в ДНР со стороны украинских войск - РИА Новости, 18.04.2022
Женщина пострадала при обстреле Макеевки в ДНР со стороны украинских войск
Мирная жительница получила ранения в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Макеевка в Донецкой народной республике, сообщили в штабе... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:15
2022-04-18T16:15
2022-04-18T16:15
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Мирная жительница получила ранения в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Макеевка в Донецкой народной республике, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) пострадала женщина. В настоящее время ей оказывается медицинская помощь", - говорится в заявлении штаба в Telegram-канале.Ранее в понедельник представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что по Макеевке украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины
Женщина пострадала при обстреле Макеевки в ДНР со стороны украинских войск
Штаб обороны ДНР: женщина пострадала при обстреле Макеевки со стороны украинских войск