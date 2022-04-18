15:38 18.04.2022 (обновлено: 16:09 18.04.2022)
Двое мирных жителей ранены при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Штаб обороны: два человека ранены при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Двое мирных жителей пострадали в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, заявили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.
"В результате обстрела по улице Рощинская получили ранения два человека. Подробности уточняются", - сообщается в Telegram-канале штаба.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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