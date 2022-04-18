https://ria.ru/20220418/donbass-1784042814.html
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 18.04.2022
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Украинские войска открыли огонь по населенному пункту Первомайск в Луганской народной республике, применив крупнокалиберные снаряды, сообщает представительство... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:47
2022-04-18T10:47
2022-04-18T10:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
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лнр
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 18 апр - РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по населенному пункту Первомайск в Луганской народной республике, применив крупнокалиберные снаряды, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно данным представительства в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован в 10.30 (совпадает с мск), по Первомайску выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, лнр, вооруженные силы украины
10:47 18.04.2022 (обновлено: 10:52 18.04.2022)
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР
Представительство ЛНР: украинские войска обстреляли Первомайск снарядами калибром 122 мм