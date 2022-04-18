https://ria.ru/20220418/donbass-1784041538.html

В ДНР за сутки уничтожили 49 украинских националистов и два бронеавтомобиля

В ДНР за сутки уничтожили 49 украинских националистов и два бронеавтомобиля - РИА Новости, 18.04.2022

В ДНР за сутки уничтожили 49 украинских националистов и два бронеавтомобиля

Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что силы ДНР за сутки уничтожили 49 украинских националистов, три огневых позиции и два бронеавтомобиля. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T10:42

2022-04-18T10:42

2022-04-18T10:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

днр

донбасс

вооруженные силы украины

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782445834_109:0:3748:2047_1920x0_80_0_0_7e1b3717974a6e5b6ce930a83a88fa05.jpg

ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что силы ДНР за сутки уничтожили 49 украинских националистов, три огневых позиции и два бронеавтомобиля."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 49 украинских националистов, три огневые позиции 120-мм миномётов, два бронеавтомобиля и два грузовых транспортных средства", - сообщила народная милиция в своем Telegram-канале.Кроме того, сообщается, что силы ДНР захватили одну БМП и один бронеавтомобиль.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днр, донбасс, вооруженные силы украины, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр