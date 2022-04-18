10:42 18.04.2022 (обновлено: 10:51 18.04.2022)
В ДНР за сутки уничтожили 49 украинских националистов и два бронеавтомобиля
Народная милиция ДНР за сутки уничтожила 49 украинских националистов и два бронеавтомобиля
Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ . Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики сообщила, что силы ДНР за сутки уничтожили 49 украинских националистов, три огневых позиции и два бронеавтомобиля.
"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 49 украинских националистов, три огневые позиции 120-мм миномётов, два бронеавтомобиля и два грузовых транспортных средства", - сообщила народная милиция в своем Telegram-канале.
Кроме того, сообщается, что силы ДНР захватили одну БМП и один бронеавтомобиль.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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