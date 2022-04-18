https://ria.ru/20220418/donbass-1784038573.html
Средства ПВО ДНР за ночь ликвидировали восемь беспилотников
Средства ПВО ДНР за ночь ликвидировали восемь беспилотников - РИА Новости, 18.04.2022
Средства ПВО ДНР за ночь ликвидировали восемь беспилотников
Средства ПВО Донецкой Народной Республики за ночь ликвидировали восемь беспилотников в небе ДНР, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:26
2022-04-18T10:26
2022-04-18T10:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154842/31/1548423199_0:198:2940:1852_1920x0_80_0_0_6f6067457bf857668efaac06843e4fb5.jpg
ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Средства ПВО Донецкой Народной Республики за ночь ликвидировали восемь беспилотников в небе ДНР, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР."За ночь средства ПВО ДНР ликвидировали восемь беспилотников в небе республики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220412/oruzhie-1782940050.html
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154842/31/1548423199_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_80f253407e5e7cb17160959fbd88ae02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
10:26 18.04.2022 (обновлено: 10:29 18.04.2022)
Средства ПВО ДНР за ночь ликвидировали восемь беспилотников
Штаб обороны: средства ПВО ДНР за ночь ликвидировали восемь беспилотников