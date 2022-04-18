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Средства ПВО ДНР за ночь ликвидировали восемь беспилотников

Средства ПВО ДНР за ночь ликвидировали восемь беспилотников - РИА Новости, 18.04.2022

Средства ПВО ДНР за ночь ликвидировали восемь беспилотников

Средства ПВО Донецкой Народной Республики за ночь ликвидировали восемь беспилотников в небе ДНР, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T10:26

2022-04-18T10:26

2022-04-18T10:29

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Средства ПВО Донецкой Народной Республики за ночь ликвидировали восемь беспилотников в небе ДНР, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР."За ночь средства ПВО ДНР ликвидировали восемь беспилотников в небе республики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220412/oruzhie-1782940050.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

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