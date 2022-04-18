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Средства ПВО ДНР за ночь ликвидировали восемь беспилотников - РИА Новости, 18.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/donbass-1784038573.html
Средства ПВО ДНР за ночь ликвидировали восемь беспилотников
Средства ПВО ДНР за ночь ликвидировали восемь беспилотников - РИА Новости, 18.04.2022
Средства ПВО ДНР за ночь ликвидировали восемь беспилотников
Средства ПВО Донецкой Народной Республики за ночь ликвидировали восемь беспилотников в небе ДНР, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T10:26
2022-04-18T10:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Средства ПВО Донецкой Народной Республики за ночь ликвидировали восемь беспилотников в небе ДНР, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР."За ночь средства ПВО ДНР ликвидировали восемь беспилотников в небе республики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
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в мире, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
10:26 18.04.2022 (обновлено: 10:29 18.04.2022)
 
Средства ПВО ДНР за ночь ликвидировали восемь беспилотников

Штаб обороны: средства ПВО ДНР за ночь ликвидировали восемь беспилотников

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСлужащий народной милиции Донецкой народной республики
Служащий народной милиции Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Служащий народной милиции Донецкой народной республики. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Средства ПВО Донецкой Народной Республики за ночь ликвидировали восемь беспилотников в небе ДНР, сообщил в понедельник штаб территориальной обороны ДНР.
"За ночь средства ПВО ДНР ликвидировали восемь беспилотников в небе республики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
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