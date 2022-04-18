https://ria.ru/20220418/donbass-1784021425.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 18.04.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в понедельник утром обстреляли Петровский район Донецка в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T08:06

2022-04-18T08:06

2022-04-18T08:12

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ДОНЕЦК, 18 апр - РИА Новости. Украинские войска в понедельник утром обстреляли Петровский район Донецка в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.37 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В настоящее время в ДНР освобожден стратегически важный райцентр Волноваха к югу от Донецка, идут бои за окончательное освобождение Мариуполя - крупнейшего города и промышленного центра на побережье Азовского моря. В ЛНР, по заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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