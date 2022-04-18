https://ria.ru/20220418/blagoustroystvo-1784134931.html

Воронежцы смогут выбрать общественные места для благоустройства

Воронежцы смогут выбрать общественные места для благоустройства - РИА Новости, 18.04.2022

Воронежцы смогут выбрать общественные места для благоустройства

Жители Воронежской области смогут выбрать общественные места для благоустройства, сообщает в понедельник областная дума. РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T16:04

2022-04-18T16:04

2022-04-18T16:04

воронежская область

общество

владимир нетесов

воронеж

россошь

воронежская областная дума

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 18 апр - РИА Новости. Жители Воронежской области смогут выбрать общественные места для благоустройства, сообщает в понедельник областная дума.До 30 мая 2022 года во второй раз пройдет всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства. Главная цель голосования - дать людям возможность самим определить, какие объекты благоустройства должны быть обновлены в первую очередь. Это могут стать общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории, так и конкретные дизайн-проекты тех пространств, которые отобрали в регионе ранее.Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов сообщил, что о области в проекте участвуют 10 городов с численностью населения более 20 тысяч человек."У жителей нашего региона всегда есть свои пожелания и идеи, как можно преобразить территорию в своем городе. Благодаря проекту "Формирование комфортной городской среды" в 2021 году в регионе было благоустроено 149 дворовых и 54 общественных территорий в 38 муниципальных образованиях. На эти цели было выделено почти 1,8 миллиарда рублей. В этом году в областном бюджете предусмотрено более 1 миллиарда рублей на формирование современной городской среды в населенных пунктах региона", — сказал Нетёсов.Проголосовать воонежцам можно будет за 24 территории. Например, в Воронеже на голосование вынесены парк "Южный" и детский литературный парк, в Россоши — велопешеходная зона со сквером на улице Пролетарской и часть парка "Юбилейный", в Боброве жители могут отдать свои голоса за благоустройство смотровой площадки на улице Советской, пляжа "Под мостом" или городской набережной. Среди городов-участников также Борисоглебск, Бутурлиновка, Павловск, Семилуки, Лиски, Нововоронеж и Острогожск."Мнение и пожелания жителей региона мы учитываем при разработке текущих и долгосрочных планов развития Воронежской области", - отметил Нетёсов.Набравшие большинство голосов парки, набережные, скверы, дворовые территории, площади и другие общественные пространства будут благоустроены в 2023 году.Проголосовать можно на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", на портале госуслуг в разделе "Общественное голосование" или виджетах общественного голосования "Госуслуги. Решаем вместе" на сайте муниципалитета, а также через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах и МЦФ всех муниципалитетов-участников. Голосование проводится среди граждан России старше 14 лет.

https://ria.ru/20220203/obrazovanie-1770910870.html

https://ria.ru/20220418/subbotnik-1784079235.html

https://ria.ru/20220111/kapremont-1767377279.html

воронеж

россошь

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, владимир нетесов, воронеж, россошь, воронежская областная дума, воронежская область