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Воронежцы смогут выбрать общественные места для благоустройства - РИА Новости, 18.04.2022
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https://ria.ru/20220418/blagoustroystvo-1784134931.html
Воронежцы смогут выбрать общественные места для благоустройства
Воронежцы смогут выбрать общественные места для благоустройства - РИА Новости, 18.04.2022
Воронежцы смогут выбрать общественные места для благоустройства
Жители Воронежской области смогут выбрать общественные места для благоустройства, сообщает в понедельник областная дума. РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:04
2022-04-18T16:04
воронежская область
общество
владимир нетесов
воронеж
россошь
воронежская областная дума
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 18 апр - РИА Новости. Жители Воронежской области смогут выбрать общественные места для благоустройства, сообщает в понедельник областная дума.До 30 мая 2022 года во второй раз пройдет всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства. Главная цель голосования - дать людям возможность самим определить, какие объекты благоустройства должны быть обновлены в первую очередь. Это могут стать общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории, так и конкретные дизайн-проекты тех пространств, которые отобрали в регионе ранее.Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов сообщил, что о области в проекте участвуют 10 городов с численностью населения более 20 тысяч человек."У жителей нашего региона всегда есть свои пожелания и идеи, как можно преобразить территорию в своем городе. Благодаря проекту "Формирование комфортной городской среды" в 2021 году в регионе было благоустроено 149 дворовых и 54 общественных территорий в 38 муниципальных образованиях. На эти цели было выделено почти 1,8 миллиарда рублей. В этом году в областном бюджете предусмотрено более 1 миллиарда рублей на формирование современной городской среды в населенных пунктах региона", — сказал Нетёсов.Проголосовать воонежцам можно будет за 24 территории. Например, в Воронеже на голосование вынесены парк "Южный" и детский литературный парк, в Россоши — велопешеходная зона со сквером на улице Пролетарской и часть парка "Юбилейный", в Боброве жители могут отдать свои голоса за благоустройство смотровой площадки на улице Советской, пляжа "Под мостом" или городской набережной. Среди городов-участников также Борисоглебск, Бутурлиновка, Павловск, Семилуки, Лиски, Нововоронеж и Острогожск."Мнение и пожелания жителей региона мы учитываем при разработке текущих и долгосрочных планов развития Воронежской области", - отметил Нетёсов.Набравшие большинство голосов парки, набережные, скверы, дворовые территории, площади и другие общественные пространства будут благоустроены в 2023 году.Проголосовать можно на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", на портале госуслуг в разделе "Общественное голосование" или виджетах общественного голосования "Госуслуги. Решаем вместе" на сайте муниципалитета, а также через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах и МЦФ всех муниципалитетов-участников. Голосование проводится среди граждан России старше 14 лет.
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общество, владимир нетесов, воронеж, россошь, воронежская областная дума, воронежская область
16:04 18.04.2022
 
Воронежцы смогут выбрать общественные места для благоустройства

Жители Воронежской области смогут выбрать общественные места для благоустройства

© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВоронеж
Воронеж - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Воронеж. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 18 апр - РИА Новости. Жители Воронежской области смогут выбрать общественные места для благоустройства, сообщает в понедельник областная дума.
До 30 мая 2022 года во второй раз пройдет всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства. Главная цель голосования - дать людям возможность самим определить, какие объекты благоустройства должны быть обновлены в первую очередь. Это могут стать общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории, так и конкретные дизайн-проекты тех пространств, которые отобрали в регионе ранее.
Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов во время встречи с депутатом Госдумы Евгением Ревенко и мэром Воронежа Вадимом Кстениным - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 16:59Воронежская область
В Воронежской области сообщили о создании современной образовательной среды
Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов сообщил, что о области в проекте участвуют 10 городов с численностью населения более 20 тысяч человек.
"У жителей нашего региона всегда есть свои пожелания и идеи, как можно преобразить территорию в своем городе. Благодаря проекту "Формирование комфортной городской среды" в 2021 году в регионе было благоустроено 149 дворовых и 54 общественных территорий в 38 муниципальных образованиях. На эти цели было выделено почти 1,8 миллиарда рублей. В этом году в областном бюджете предусмотрено более 1 миллиарда рублей на формирование современной городской среды в населенных пунктах региона", — сказал Нетёсов.
Проголосовать воонежцам можно будет за 24 территории. Например, в Воронеже на голосование вынесены парк "Южный" и детский литературный парк, в Россоши — велопешеходная зона со сквером на улице Пролетарской и часть парка "Юбилейный", в Боброве жители могут отдать свои голоса за благоустройство смотровой площадки на улице Советской, пляжа "Под мостом" или городской набережной. Среди городов-участников также Борисоглебск, Бутурлиновка, Павловск, Семилуки, Лиски, Нововоронеж и Острогожск.
Более 40 тыс воронежцев приняли участие в субботнике
13:07Воронежская область
Более 40 тысяч воронежцев приняли участие в первом за два года субботнике
"Мнение и пожелания жителей региона мы учитываем при разработке текущих и долгосрочных планов развития Воронежской области", - отметил Нетёсов.
Набравшие большинство голосов парки, набережные, скверы, дворовые территории, площади и другие общественные пространства будут благоустроены в 2023 году.
Проголосовать можно на странице za.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", на портале госуслуг в разделе "Общественное голосование" или виджетах общественного голосования "Госуслуги. Решаем вместе" на сайте муниципалитета, а также через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах и МЦФ всех муниципалитетов-участников. Голосование проводится среди граждан России старше 14 лет.
Воронеж - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 17:34Воронежская область
Три миллиарда рублей направят на капремонт соцобъектов Воронежской области
 
Воронежская областьОбществоВладимир НетесовВоронежРоссошьВоронежская областная ДумаВоронежская область
 
 
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