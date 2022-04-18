https://ria.ru/20220418/biolaboratorii-1784143826.html

Яровая: Россия пригласит представителей США для разговора о биолабораториях

Яровая: Россия пригласит представителей США для разговора о биолабораториях - РИА Новости, 18.04.2022

Яровая: Россия пригласит представителей США для разговора о биолабораториях

Российская комиссия по биолабораториям направила в МИД запрос о приглашении ряда должностных лиц США на заседания по расследованию деятельности биологических... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T16:35

2022-04-18T16:35

2022-04-18T16:35

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ирина яровая

виктория нуланд

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Российская комиссия по биолабораториям направила в МИД запрос о приглашении ряда должностных лиц США на заседания по расследованию деятельности биологических лабораторий США на Украине, сообщила сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая."Очень важно получить ответы должностных лиц США. Мы хотим вас проинформировать, что мы направили в министерство иностранных дел запрос о приглашении о даче пояснений целого ряда должностных лиц США, которые связаны с делом о биолабораториях на Украине", - заявила Яровая журналистам, отметив, что комиссия готова предоставить публичную площадку для дачи ответов.При этом она отметила, что США находятся вне правового поля Украины, осуществляя работу биолабораторий."Фактически на территории другого государства США ведут деятельность, обладая максимальным иммунитетом при совершении противоправных действий", - сказала Яровая.Также она отметила, что комиссия заслушала ряд экспертов, перед парламентариями выступил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук "с очень обстоятельным докладом"."И в логике того анализа, который мы сегодня делаем, мы понимаем, что в перспективе наша комиссия, несомненно, будет предлагать комплекс мер, которые будут направлены на обеспечение безопасности на выработку новых международных решений. Потому что единое жизненное пространство, в котором находится мир, означает, что из-за преступных действий, носящих скрытый характер, которые совершают Соединенные Штаты на территории Украины и других стран, весь мир находится в реальной опасности", - добавила Яровая.До этого вице-спикер ГД заявляла, что комиссия попросила Роспотребнадзор провести анализ азиатского штамма туберкулеза, кори и соотнести их с локализацией лабораторий США на Украине. Кроме того, представители комиссии сообщали прессе, что по дипломатическим каналам запущена процедура приглашения в Россию замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20220327/bayden-1780330766.html

https://ria.ru/20220310/biooruzhie-1777538138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Биологическое оружие: возбудители, распространение и запреты Разработка, производство и создание запасов биологического (бактериологического) оружия запрещены ООН в 1972 году. Тем не менее периодически всплывают данные об испытаниях и боевом применении этого крайне опасного вида вооружений. В основе действия биологического оружия лежит деятельность болезнетворных микроорганизмов. При контакте с человеком они вызывают эпидемии, которые в лучшем случае временно выводят из строя, в худшем — приводят к смерти солдат противника. Патогены, используемые на производстве, способы распространения и самые известные случаи применения бактериологического оружия — видеоинфографике ria.ru. 2022-04-18T16:35 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, сша, украина, россия, ирина яровая, виктория нуланд