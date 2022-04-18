https://ria.ru/20220418/berdyansk-1784148368.html

Военные медики Росгвардии оказывают помощь жителям Бердянска

Военные медики Росгвардии оказывают помощь жителям Бердянска - РИА Новости, 18.04.2022

Военные медики Росгвардии оказывают помощь жителям Бердянска

Военные медицинской службы Росгвардии начали прием жителей Бердянского района Запорожской области, за два дня медики приняли свыше 60 человек, сообщает... РИА Новости, 18.04.2022

2022-04-18T16:49

2022-04-18T16:49

2022-04-18T16:50

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Военные медицинской службы Росгвардии начали прием жителей Бердянского района Запорожской области, за два дня медики приняли свыше 60 человек, сообщает пресс-служба ведомства."Военные врачи Росгвардии оказывают медпомощь гражданскому населению в Бердянске", - говорится в релизе. Отмечается, что первыми пациентами среди жителей Бердянского района стали дети и пожилые."Только за 2 дня военные медики приняли более 60 человек. Основные причины обращений ‑ сердечно-сосудистые патологии и острые респираторные заболевания", - добавляется в сообщении. Все пациенты получили необходимую помощь и медикаменты и поблагодарили росгвардейцев за заботу и внимание, заявили в ведомстве.

https://ria.ru/20220414/pomosch-1783608048.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, здоровье - общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, украина, запорожская область, бердянск, ситуация в днр и лнр