Рейтинг@Mail.ru
Военные медики Росгвардии оказывают помощь жителям Бердянска - РИА Новости, 18.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220418/berdyansk-1784148368.html
Военные медики Росгвардии оказывают помощь жителям Бердянска
Военные медики Росгвардии оказывают помощь жителям Бердянска - РИА Новости, 18.04.2022
Военные медики Росгвардии оказывают помощь жителям Бердянска
Военные медицинской службы Росгвардии начали прием жителей Бердянского района Запорожской области, за два дня медики приняли свыше 60 человек, сообщает... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:49
2022-04-18T16:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
здоровье - общество
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
украина
запорожская область
бердянск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784061362_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_539f01ec2977f5ff0cbbb448b1bcc2f7.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Военные медицинской службы Росгвардии начали прием жителей Бердянского района Запорожской области, за два дня медики приняли свыше 60 человек, сообщает пресс-служба ведомства."Военные врачи Росгвардии оказывают медпомощь гражданскому населению в Бердянске", - говорится в релизе. Отмечается, что первыми пациентами среди жителей Бердянского района стали дети и пожилые."Только за 2 дня военные медики приняли более 60 человек. Основные причины обращений ‑ сердечно-сосудистые патологии и острые респираторные заболевания", - добавляется в сообщении. Все пациенты получили необходимую помощь и медикаменты и поблагодарили росгвардейцев за заботу и внимание, заявили в ведомстве.
https://ria.ru/20220414/pomosch-1783608048.html
россия
украина
запорожская область
бердянск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784061362_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_d75407efd088bd5f9425f3401d2667b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, украина, запорожская область, бердянск, ситуация в днр и лнр
16:49 18.04.2022 (обновлено: 16:50 18.04.2022)
 
Военные медики Росгвардии оказывают помощь жителям Бердянска

Военные медики Росгвардии за два дня приняли более 60 жителей Бердянска

© РИА Новости /  / Перейти в фотобанкСнятие украинского герба со здания администрации Бердянска
Снятие украинского герба со здания администрации Бердянска - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
© РИА Новости /
Перейти в фотобанк
Снятие украинского герба со здания администрации Бердянска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Военные медицинской службы Росгвардии начали прием жителей Бердянского района Запорожской области, за два дня медики приняли свыше 60 человек, сообщает пресс-служба ведомства.
"Военные врачи Росгвардии оказывают медпомощь гражданскому населению в Бердянске", - говорится в релизе. Отмечается, что первыми пациентами среди жителей Бердянского района стали дети и пожилые.
"Только за 2 дня военные медики приняли более 60 человек. Основные причины обращений ‑ сердечно-сосудистые патологии и острые респираторные заболевания", - добавляется в сообщении. Все пациенты получили необходимую помощь и медикаменты и поблагодарили росгвардейцев за заботу и внимание, заявили в ведомстве.
Боец полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова в ЛНР - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 20:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров показал, как жителям Донбасса раздают пятитысячные купюры
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЗдоровье - ОбществоФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)РоссияУкраинаЗапорожская областьБердянскСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала