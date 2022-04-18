https://ria.ru/20220418/berdyansk-1784148368.html
Военные медики Росгвардии оказывают помощь жителям Бердянска
Военные медики Росгвардии оказывают помощь жителям Бердянска - РИА Новости, 18.04.2022
Военные медики Росгвардии оказывают помощь жителям Бердянска
Военные медицинской службы Росгвардии начали прием жителей Бердянского района Запорожской области, за два дня медики приняли свыше 60 человек, сообщает... РИА Новости, 18.04.2022
2022-04-18T16:49
2022-04-18T16:49
2022-04-18T16:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
здоровье - общество
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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запорожская область
бердянск
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Военные медицинской службы Росгвардии начали прием жителей Бердянского района Запорожской области, за два дня медики приняли свыше 60 человек, сообщает пресс-служба ведомства."Военные врачи Росгвардии оказывают медпомощь гражданскому населению в Бердянске", - говорится в релизе. Отмечается, что первыми пациентами среди жителей Бердянского района стали дети и пожилые."Только за 2 дня военные медики приняли более 60 человек. Основные причины обращений ‑ сердечно-сосудистые патологии и острые респираторные заболевания", - добавляется в сообщении. Все пациенты получили необходимую помощь и медикаменты и поблагодарили росгвардейцев за заботу и внимание, заявили в ведомстве.
https://ria.ru/20220414/pomosch-1783608048.html
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запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, украина, запорожская область, бердянск, ситуация в днр и лнр
16:49 18.04.2022 (обновлено: 16:50 18.04.2022)
Военные медики Росгвардии оказывают помощь жителям Бердянска
Военные медики Росгвардии за два дня приняли более 60 жителей Бердянска