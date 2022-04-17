https://ria.ru/20220417/subbotnik-1783946964.html

На субботнике в Москве высадили около 800 деревьев и 5,5 тысячи кустарников

На субботнике в Москве высадили около 800 деревьев и 5,5 тысячи кустарников - РИА Новости, 17.04.2022

На субботнике в Москве высадили около 800 деревьев и 5,5 тысячи кустарников

Около 800 деревьев и 5,5 тысячи кустарников высадили в столице в ходе общегородского субботника, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T10:50

2022-04-17T10:50

2022-04-17T10:50

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общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Около 800 деревьев и 5,5 тысячи кустарников высадили в столице в ходе общегородского субботника, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В рамках месячника по благоустройству 16 апреля провели общегородской субботник, в котором приняли участие более 982 тысяч человек - работники ЖКХ и других городских структур, сотрудники предприятий и организаций, школьники и студенты, жители города. Провели работы по уборке столицы после зимнего периода, очистили дворы, парки и скверы, территории социальных объектов, высадили деревья и кустарники", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что все участники субботника были обеспечены необходимым уборочным инвентарем, инструментами и посадочным материалом."Выполнили работы по прогребанию более 2,6 тысячи гектар газонов, подготовили 43 тысячи квадратных метров цветников, промыли более 5 тысяч фасадов и цоколей, привели в порядок 3,2 тысячи павильонов и остановок общественного транспорта, собрали с городских территорий почти 260 тысяч кубометров мусора. Традиционно провели мероприятия по озеленению: высадили 785 деревьев и 5,5 тысячи кустарников, больше всего в Северо-Восточном и Южном административных округах", - рассказал Бирюков.Общегородской субботник прошел на 19 знаковых объектах, в парках, на озелененных и дворовых территориях, объектах социальной сферы, культуры, спорта и в промышленных зонах.Глава Комплекса городского хозяйства поблагодарил москвичей за участие в субботнике."Именно совместная работа городских служб и жителей позволяет делать наш город лучше, повышать уровень комфорта и безопасности. Недавно был опубликован ежегодный индекс качества городской среды, безоговорочным лидером которого стала Москва", - отметил Бирюков.

https://realty.ria.ru/20220415/subbotnik-1783267760.html

https://ria.ru/20220404/msk-uborka-1781497681.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков