https://ria.ru/20220417/subbotnik-1783946964.html
На субботнике в Москве высадили около 800 деревьев и 5,5 тысячи кустарников
На субботнике в Москве высадили около 800 деревьев и 5,5 тысячи кустарников - РИА Новости, 17.04.2022
На субботнике в Москве высадили около 800 деревьев и 5,5 тысячи кустарников
Около 800 деревьев и 5,5 тысячи кустарников высадили в столице в ходе общегородского субботника, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T10:50
2022-04-17T10:50
2022-04-17T10:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1783946304_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_2d1cbd8295a201ddca93432b03dbfcd1.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Около 800 деревьев и 5,5 тысячи кустарников высадили в столице в ходе общегородского субботника, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В рамках месячника по благоустройству 16 апреля провели общегородской субботник, в котором приняли участие более 982 тысяч человек - работники ЖКХ и других городских структур, сотрудники предприятий и организаций, школьники и студенты, жители города. Провели работы по уборке столицы после зимнего периода, очистили дворы, парки и скверы, территории социальных объектов, высадили деревья и кустарники", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что все участники субботника были обеспечены необходимым уборочным инвентарем, инструментами и посадочным материалом."Выполнили работы по прогребанию более 2,6 тысячи гектар газонов, подготовили 43 тысячи квадратных метров цветников, промыли более 5 тысяч фасадов и цоколей, привели в порядок 3,2 тысячи павильонов и остановок общественного транспорта, собрали с городских территорий почти 260 тысяч кубометров мусора. Традиционно провели мероприятия по озеленению: высадили 785 деревьев и 5,5 тысячи кустарников, больше всего в Северо-Восточном и Южном административных округах", - рассказал Бирюков.Общегородской субботник прошел на 19 знаковых объектах, в парках, на озелененных и дворовых территориях, объектах социальной сферы, культуры, спорта и в промышленных зонах.Глава Комплекса городского хозяйства поблагодарил москвичей за участие в субботнике."Именно совместная работа городских служб и жителей позволяет делать наш город лучше, повышать уровень комфорта и безопасности. Недавно был опубликован ежегодный индекс качества городской среды, безоговорочным лидером которого стала Москва", - отметил Бирюков.
https://realty.ria.ru/20220415/subbotnik-1783267760.html
https://ria.ru/20220404/msk-uborka-1781497681.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1783946304_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_69201d7437cc42ebb7ff26d483210ab2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
На субботнике в Москве высадили около 800 деревьев и 5,5 тысячи кустарников
Заммэра Бирюков: 785 деревьев и 5,5 тысячи кустарников высадили на субботнике в Москве
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Около 800 деревьев и 5,5 тысячи кустарников высадили в столице в ходе общегородского субботника, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках месячника по благоустройству 16 апреля провели общегородской субботник, в котором приняли участие более 982 тысяч человек - работники ЖКХ и других городских структур, сотрудники предприятий и организаций, школьники и студенты, жители города. Провели работы по уборке столицы после зимнего периода, очистили дворы, парки и скверы, территории социальных объектов, высадили деревья и кустарники", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что все участники субботника были обеспечены необходимым уборочным инвентарем, инструментами и посадочным материалом.
"Выполнили работы по прогребанию более 2,6 тысячи гектар газонов, подготовили 43 тысячи квадратных метров цветников, промыли более 5 тысяч фасадов и цоколей, привели в порядок 3,2 тысячи павильонов и остановок общественного транспорта, собрали с городских территорий почти 260 тысяч кубометров мусора. Традиционно провели мероприятия по озеленению: высадили 785 деревьев и 5,5 тысячи кустарников, больше всего в Северо-Восточном и Южном административных округах", - рассказал Бирюков.
Общегородской субботник прошел на 19 знаковых объектах, в парках, на озелененных и дворовых территориях, объектах социальной сферы, культуры, спорта и в промышленных зонах.
Глава Комплекса городского хозяйства поблагодарил москвичей за участие в субботнике.
"Именно совместная работа городских служб и жителей позволяет делать наш город лучше, повышать уровень комфорта и безопасности. Недавно был опубликован ежегодный индекс качества городской среды, безоговорочным лидером которого стала Москва", - отметил Бирюков.