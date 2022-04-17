Economist заявил об отказе союзников США поддержать санкции против России
Economist: союзники США по всему миру отвергают мольбы Запада ввести санкции против России
Флаг США. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Некоторые давние союзники и сателлиты США по всему миру отвергают просьбы Вашингтона ввести санкции против России из-за военной операции на Украине, пишет британский журнал Economist.
"Но она (Индия. — Прим. ред.) далеко не одинока в этом. В Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке даже давние союзники и сателлиты Америки отвергают ее мольбы о введении санкций против России или хотя бы о критике в ее адрес", — говорится в статье.
Автор публикации отметил, что многие государства отказываются от критики или ограничительных мер против России из-за коммерческих интересов, идеологических убеждений, стратегических амбиций или страха потерять торгового партнера.
"Возражение (не поддержавших санкции стран) состоит в том, что Запад зациклился на европейском конфликте, который не является реальной глобальной проблемой, преуменьшая или игнорируя конфликты и нарушения прав человека в других частях света", — пояснил обозреватель.
"Теплый прием Европы, оказанный украинским беженцам, вызывает возмущение по сравнению с ее отношением к сирийским беженцам. Такого рода политикой явно недовольны арабские страны", — заключил автор.
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые, в первую очередь, затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.