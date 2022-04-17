https://ria.ru/20220417/soyuzniki-1783930531.html

Economist заявил об отказе союзников США поддержать санкции против России

Economist заявил об отказе союзников США поддержать санкции против России - РИА Новости, 17.04.2022

Economist заявил об отказе союзников США поддержать санкции против России

Некоторые давние союзники и сателлиты США по всему миру отвергают просьбы Вашингтона ввести санкции против России из-за военной операции на Украине, пишет... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T01:55

2022-04-17T01:55

2022-04-17T01:55

россия

сша

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ирак

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Некоторые давние союзники и сателлиты США по всему миру отвергают просьбы Вашингтона ввести санкции против России из-за военной операции на Украине, пишет британский журнал Economist.В статье подчеркивается, что самой неудобной страной для Запада остается Индия, которая постоянно воздерживается при принятии решений с осуждением действий Москвы.Автор публикации отметил, что многие государства отказываются от критики или ограничительных мер против России из-за коммерческих интересов, идеологических убеждений, стратегических амбиций или страха потерять торгового партнера."Возражение (не поддержавших санкции стран) состоит в том, что Запад зациклился на европейском конфликте, который не является реальной глобальной проблемой, преуменьшая или игнорируя конфликты и нарушения прав человека в других частях света", — пояснил обозреватель.В частности, как считает автор журнала Economist, на Ближнем Востоке и в Турции считают лицемерной и корыстной позицию Запада по отношению к Украине с учетом войны США в Ираке в 2003 году и бомбардировок НАТО в Ливии в 2011 году.Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ западные страны ввели масштабные санкции в отношении Москвы, которые, в первую очередь, затронули банковский сектор и поставки высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.

https://ria.ru/20220416/sanktsii-1783880793.html

https://ria.ru/20220416/rasplata-1783846527.html

https://ria.ru/20220415/amerika-1783602460.html

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россия, сша, украина, евросоюз, нато, индия, в мире, ирак, ливия, турция