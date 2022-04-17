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В деревне под Красноярском огонь перекинулся с сухой травы на частные дома - РИА Новости, 17.04.2022
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В деревне под Красноярском огонь перекинулся с сухой травы на частные дома
В деревне под Красноярском огонь перекинулся с сухой травы на частные дома - РИА Новости, 17.04.2022
В деревне под Красноярском огонь перекинулся с сухой травы на частные дома
Три жилых дома загорелись в деревне Кубеково под Красноярском, из-за ветра есть угроза перехода огня на дачи, сообщили журналистам в краевом главке МЧС. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T15:30
2022-04-17T15:30
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 17 апр - РИА Новости. Три жилых дома загорелись в деревне Кубеково под Красноярском, из-за ветра есть угроза перехода огня на дачи, сообщили журналистам в краевом главке МЧС."Кубеково. Загорание частных жилых домов. Ландшафтный пожар сухой растительности на площади 10 гектаров. Есть угроза распространения на СНТ "Нива", "Радуга", "Радужное", - заявили в пресс-службе.На месте работают 15 человек и пять автоцистерн. В готовности находится вертолет Ми-8 МЧС.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край
15:30 17.04.2022
 
В деревне под Красноярском огонь перекинулся с сухой травы на частные дома

Огонь перекинулся с сухой травы на три частных дома в деревне Кубеково под Красноярском

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСжигание сухой травы
Сжигание сухой травы - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Сжигание сухой травы. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 17 апр - РИА Новости. Три жилых дома загорелись в деревне Кубеково под Красноярском, из-за ветра есть угроза перехода огня на дачи, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
"Кубеково. Загорание частных жилых домов. Ландшафтный пожар сухой растительности на площади 10 гектаров. Есть угроза распространения на СНТ "Нива", "Радуга", "Радужное", - заявили в пресс-службе.
На месте работают 15 человек и пять автоцистерн. В готовности находится вертолет Ми-8 МЧС.
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
Вчера, 14:59
В Архангельске один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский край
 
 
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