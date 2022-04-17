https://ria.ru/20220417/pozhar-1783972090.html

В деревне под Красноярском огонь перекинулся с сухой травы на частные дома

В деревне под Красноярском огонь перекинулся с сухой травы на частные дома - РИА Новости, 17.04.2022

В деревне под Красноярском огонь перекинулся с сухой травы на частные дома

Три жилых дома загорелись в деревне Кубеково под Красноярском, из-за ветра есть угроза перехода огня на дачи, сообщили журналистам в краевом главке МЧС. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T15:30

2022-04-17T15:30

2022-04-17T15:30

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 17 апр - РИА Новости. Три жилых дома загорелись в деревне Кубеково под Красноярском, из-за ветра есть угроза перехода огня на дачи, сообщили журналистам в краевом главке МЧС."Кубеково. Загорание частных жилых домов. Ландшафтный пожар сухой растительности на площади 10 гектаров. Есть угроза распространения на СНТ "Нива", "Радуга", "Радужное", - заявили в пресс-службе.На месте работают 15 человек и пять автоцистерн. В готовности находится вертолет Ми-8 МЧС.

https://ria.ru/20220417/pozhar-1783969818.html

красноярский край

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край