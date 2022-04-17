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В Архангельске один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме

В Архангельске один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 17.04.2022

В Архангельске один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме

Пожар произошел в жилом доме в Архангельске, один человек погиб и двое пострадали, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T14:59

2022-04-17T14:59

2022-04-17T14:59

происшествия

архангельск

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пожар произошел в жилом доме в Архангельске, один человек погиб и двое пострадали, сообщили РИА Новости в МЧС России."Пожар произошел в жилом деревянном двухэтажном доме по улице Баумана в Архангельске. Из дома самостоятельно эвакуировались 28 человек, в том числе семеро детей", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что там загорелся центральный подъезд с выходом на кровлю и пожар стремительно распространялся по зданию."В 11.43 пожар локализован, в 13.18 полностью ликвидирован на площади 430 квадратных метров. В результате два человека пострадали, один погиб", - сообщил собеседник агентства.Он добавил, что для обогрева и временного размещения жильцов был задействован автобус. В общей сложности к борьбе с огнём привлечено семь единиц основной и две единицы специальной пожарной техники.

архангельск

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, архангельск