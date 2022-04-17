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В Архангельске один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме
В Архангельске один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 17.04.2022
В Архангельске один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме
Пожар произошел в жилом доме в Архангельске, один человек погиб и двое пострадали, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T14:59
2022-04-17T14:59
2022-04-17T14:59
происшествия
архангельск
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пожар произошел в жилом доме в Архангельске, один человек погиб и двое пострадали, сообщили РИА Новости в МЧС России."Пожар произошел в жилом деревянном двухэтажном доме по улице Баумана в Архангельске. Из дома самостоятельно эвакуировались 28 человек, в том числе семеро детей", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что там загорелся центральный подъезд с выходом на кровлю и пожар стремительно распространялся по зданию."В 11.43 пожар локализован, в 13.18 полностью ликвидирован на площади 430 квадратных метров. В результате два человека пострадали, один погиб", - сообщил собеседник агентства.Он добавил, что для обогрева и временного размещения жильцов был задействован автобус. В общей сложности к борьбе с огнём привлечено семь единиц основной и две единицы специальной пожарной техники.
архангельск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, архангельск
В Архангельске один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме
Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в двухэтажном жилом доме в Архангельске
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости.
Пожар произошел в жилом доме в Архангельске, один человек погиб и двое пострадали, сообщили
РИА Новости в МЧС России.
"Пожар произошел в жилом деревянном двухэтажном доме по улице Баумана в Архангельске
. Из дома самостоятельно эвакуировались 28 человек, в том числе семеро детей", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что там загорелся центральный подъезд с выходом на кровлю и пожар стремительно распространялся по зданию.
"В 11.43 пожар локализован, в 13.18 полностью ликвидирован на площади 430 квадратных метров. В результате два человека пострадали, один погиб", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что для обогрева и временного размещения жильцов был задействован автобус. В общей сложности к борьбе с огнём привлечено семь единиц основной и две единицы специальной пожарной техники.