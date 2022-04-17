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В Архангельске один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 17.04.2022
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В Архангельске один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме
В Архангельске один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме - РИА Новости, 17.04.2022
В Архангельске один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме
Пожар произошел в жилом доме в Архангельске, один человек погиб и двое пострадали, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T14:59
2022-04-17T14:59
происшествия
архангельск
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пожар произошел в жилом доме в Архангельске, один человек погиб и двое пострадали, сообщили РИА Новости в МЧС России."Пожар произошел в жилом деревянном двухэтажном доме по улице Баумана в Архангельске. Из дома самостоятельно эвакуировались 28 человек, в том числе семеро детей", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что там загорелся центральный подъезд с выходом на кровлю и пожар стремительно распространялся по зданию."В 11.43 пожар локализован, в 13.18 полностью ликвидирован на площади 430 квадратных метров. В результате два человека пострадали, один погиб", - сообщил собеседник агентства.Он добавил, что для обогрева и временного размещения жильцов был задействован автобус. В общей сложности к борьбе с огнём привлечено семь единиц основной и две единицы специальной пожарной техники.
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происшествия, архангельск
14:59 17.04.2022
 
В Архангельске один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме

Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в двухэтажном жилом доме в Архангельске

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пожар произошел в жилом доме в Архангельске, один человек погиб и двое пострадали, сообщили РИА Новости в МЧС России.
"Пожар произошел в жилом деревянном двухэтажном доме по улице Баумана в Архангельске. Из дома самостоятельно эвакуировались 28 человек, в том числе семеро детей", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что там загорелся центральный подъезд с выходом на кровлю и пожар стремительно распространялся по зданию.
"В 11.43 пожар локализован, в 13.18 полностью ликвидирован на площади 430 квадратных метров. В результате два человека пострадали, один погиб", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что для обогрева и временного размещения жильцов был задействован автобус. В общей сложности к борьбе с огнём привлечено семь единиц основной и две единицы специальной пожарной техники.
 
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