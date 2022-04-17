https://ria.ru/20220417/pogoda-1783984798.html

Синоптик посоветовал москвичам не ждать весеннего тепла до конца апреля

Синоптик посоветовал москвичам не ждать весеннего тепла до конца апреля - РИА Новости, 17.04.2022

Синоптик посоветовал москвичам не ждать весеннего тепла до конца апреля

Весеннего тепла и идеального солнца до конца апреля в Москве ждать не стоит, даже в самые теплые дни столбики термометров вряд ли сумеют преодолеть отметку плюс РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T17:50

2022-04-17T17:50

2022-04-17T17:53

общество

погода

москва

центр "фобос"

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Весеннего тепла и идеального солнца до конца апреля в Москве ждать не стоит, даже в самые теплые дни столбики термометров вряд ли сумеют преодолеть отметку плюс 15, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Холодный и влажный московский апрель с температурой воздуха почти на 1,5 градуса ниже нормы вряд ли исправит до конца месяца этот перекос. Воскресный температурный фон отстает от нормы на две с половиной недели, и лишь с наступлением следующей недели с трудом устремится в своё климатическое русло. Большая часть понедельника пройдет под знаком повышенного атмосферного давления с характерным преобладанием относительно солнечной и сухой погоды. Ночью воздух остынет до минус 3 - плюс 2, а днем прогреется до плюс 6 - плюс 11. И лишь вечером, с приближением черноморского циклона, небо нахмурится, и кое-где по югу брызнут небольшие очаговые дожди", - рассказал Тишковец.По его словам, во вторник и среду снова распогодится, а максимальная температура повысится до плюс 9 - плюс 14."В четверг циклоническая спираль забросит порцию дождевых туч, и до конца недели характер погодных условий сохранится таким же неустойчивым. В темное время суток будет плюс 1 - плюс 6, а в разгар дня не выше плюс 7 - плюс 12. Долгосрочные прогнозы показывают, что существенного весеннего тепла и идеального солнца до конца месяца пока ждать не стоит. И даже в самые теплые дни столбики термометров вряд ли сумеют преодолеть отметку плюс 15", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20220415/pogoda-1783818300.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, погода, москва, центр "фобос"