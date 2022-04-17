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Москвичам пообещали небольшой снег и до семи градусов тепла в воскресенье - РИА Новости, 17.04.2022
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Москвичам пообещали небольшой снег и до семи градусов тепла в воскресенье
Москвичам пообещали небольшой снег и до семи градусов тепла в воскресенье - РИА Новости, 17.04.2022
Москвичам пообещали небольшой снег и до семи градусов тепла в воскресенье
Облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег ожидаются в Москве в воскресенье, температура воздуха будет до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T09:21
2022-04-17T09:21
общество
москва
погода
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег ожидаются в Москве в воскресенье, температура воздуха будет до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, утром местами небольшой снег. Температура в столице плюс 5-7 градуса, по области - от плюс 3 до плюс 8 градусов", - сообщил Тишковец.Синоптик также сообщил, что ветер будет северо-восточный, 4-9 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление будет меняться мало и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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общество, москва, погода, евгений тишковец, центр "фобос"
09:21 17.04.2022
 
Москвичам пообещали небольшой снег и до семи градусов тепла в воскресенье

Синоптик Тишковец пообещал москвичам облачную погоду, снег и до плюс семи в воскресенье

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид на храм Христа Спасителя и здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Вид на храм Христа Спасителя и здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вид на храм Христа Спасителя и здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег ожидаются в Москве в воскресенье, температура воздуха будет до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, утром местами небольшой снег. Температура в столице плюс 5-7 градуса, по области - от плюс 3 до плюс 8 градусов", - сообщил Тишковец.
Синоптик также сообщил, что ветер будет северо-восточный, 4-9 метров в секунду, порывистый.
Атмосферное давление будет меняться мало и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
Пречистенская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 20:34
Потепление придет в Москву на следующей неделе, днем ожидается до плюс 15
 
ОбществоМоскваПогодаЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"
 
 
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