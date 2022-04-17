https://ria.ru/20220417/pogoda-1783941772.html

Москвичам пообещали небольшой снег и до семи градусов тепла в воскресенье

Москвичам пообещали небольшой снег и до семи градусов тепла в воскресенье - РИА Новости, 17.04.2022

Москвичам пообещали небольшой снег и до семи градусов тепла в воскресенье

Облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег ожидаются в Москве в воскресенье, температура воздуха будет до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T09:21

2022-04-17T09:21

2022-04-17T09:21

общество

москва

погода

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег ожидаются в Москве в воскресенье, температура воздуха будет до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, утром местами небольшой снег. Температура в столице плюс 5-7 градуса, по области - от плюс 3 до плюс 8 градусов", - сообщил Тишковец.Синоптик также сообщил, что ветер будет северо-восточный, 4-9 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление будет меняться мало и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20220415/pogoda-1783818300.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода, евгений тишковец, центр "фобос"