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Москвичам пообещали небольшой снег и до семи градусов тепла в воскресенье
Москвичам пообещали небольшой снег и до семи градусов тепла в воскресенье - РИА Новости, 17.04.2022
Москвичам пообещали небольшой снег и до семи градусов тепла в воскресенье
Облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег ожидаются в Москве в воскресенье, температура воздуха будет до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T09:21
2022-04-17T09:21
2022-04-17T09:21
общество
москва
погода
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег ожидаются в Москве в воскресенье, температура воздуха будет до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, утром местами небольшой снег. Температура в столице плюс 5-7 градуса, по области - от плюс 3 до плюс 8 градусов", - сообщил Тишковец.Синоптик также сообщил, что ветер будет северо-восточный, 4-9 метров в секунду, порывистый.Атмосферное давление будет меняться мало и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20220415/pogoda-1783818300.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода, евгений тишковец, центр "фобос"
Москвичам пообещали небольшой снег и до семи градусов тепла в воскресенье
Синоптик Тишковец пообещал москвичам облачную погоду, снег и до плюс семи в воскресенье