https://ria.ru/20220417/patriarkh-1783964381.html

Патриарх Кирилл поздравил верующих с Вербным воскресеньем

Патриарх Кирилл поздравил верующих с Вербным воскресеньем - РИА Новости, 17.04.2022

Патриарх Кирилл поздравил верующих с Вербным воскресеньем

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с праздником Входа Господня в Иерусалим и пожелал воспитывать в себе кротость, но не путать ее с... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T13:56

2022-04-17T13:56

2022-04-17T13:56

религия

религия

вербное воскресенье

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

православие

религиозные праздники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/11/1783963756_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_430bbf2aaff5501a71d371c02316cf7a.jpg

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с праздником Входа Господня в Иерусалим и пожелал воспитывать в себе кротость, но не путать ее с "греховной человеческой слабостью", об это он сказал в воскресенье после богослужения в столичном храме Христа Спасителя.В воскресенье, 17 апреля Русская православная церковь встречает Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим - один из 12-и главных церковных праздников."Сегодняшний день учит нас кротости и смирению по образу Спасителя. Будем помнить, что кротость - это не слабость, а сила, в том числе, способная преобразовать к лучшему человеческие отношения и сохранить внутренний наш мир, не позволяя каким- то злым помыслам и неприятию человеческой личности омрачить наше внутреннее духовное состояние", - сказал патриарх Кирилл.Вместе с тем, патриарх предостерег от того, чтобы называть кротостью "греховную человеческую слабость". "Воздавая должное другим людям, их поступкам, уважая старших, более мудрых, власть, христианин должен помнить, что во всех этих добрых отношениях есть свои границы. И никогда не нужно, чтобы слава к нам обращающаяся или похвалы человеческие нарушали трезвость нашего ума. А с другой стороны, никогда не обжать людей, которые нам хотят сделать или сказать добрые слова, даже в тех случаях, когда мы не уверенны в искренности", - подчеркнул патриарх Кирилл.Он привел в пример Иисуса Христа, с кротостью и смирением принял ликование толпы, встретившей его в Иерусалиме, "зная, что за этим последует, понимая цену человеческой славе", и тем самым, одновременно явил огромную силу духа и мужества, идя на крестную смерть. "Мало кто в кротости видит силу. Один думает – чудак, другой – что слабак. И только немногим дано в кротком человеке увидеть явление особой человеческой силы, которая сообщается благодатью Божией. Потому что сам Господь был кротким", - подчеркнул предстоятель Русской церкви.Незадолго до распятия Иисус Христос прибыл в Иерусалим, люди встретили его как царя и спасителя, который, как они ожидали, принесет этой стране независимость, и устлали дорогу, по которой проезжал Иисус Христос, пальмовыми ветвями и одеждами. В напоминание об этих событиях верующие приносят в храм ветви вербы, поскольку пальмы не распространены в наших широтах. Отсюда и второе название праздника – Вербное воскресенье. Всего через несколько дней после этих событий в Иерусалиме разочарованная толпа, подогреваемая иудейскими священниками, приговорит Иисуса Христа к казни.

https://ria.ru/20220417/pravoslavnye-1783818862.html

https://ria.ru/20220416/verba-1783762451.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

религия, вербное воскресенье, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, православие, религиозные праздники