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В Харькове демонтировали бюст маршала Жукова - РИА Новости, 17.04.2022
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В Харькове демонтировали бюст маршала Жукова
В Харькове демонтировали бюст маршала Жукова - РИА Новости, 17.04.2022
В Харькове демонтировали бюст маршала Жукова
В Харькове разобрали памятник советскому маршалу Георгию Жукову, утверждает украинское издание "Суспільне. Новини" ("Общественное. Новости"). РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T12:53
2022-04-17T15:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
харьков
украина
георгий жуков
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Харькове разобрали памятник советскому маршалу Георгию Жукову, утверждает украинское издание "Суспільне. Новини" ("Общественное. Новости")."Бюст советского маршала Георгия Жукова на проспекте в Харькове был демонтирован утром 17 апреля. Эту информацию "Суспільне. Новини" подтвердила глава администрации Немышлянского района Татьяна Топчий. По ее словам, это сделали военные", — пишут журналисты.Как добавило "Суспiльне" позже, по словам председателя Харьковской областной организации "Национальный корпус" Константина Немичева, бюст Жукова демонтировало спецподразделение Kraken полка "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело.Процесс декоммунизации на Украине легализован пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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в мире, харьков, украина, георгий жуков
12:53 17.04.2022 (обновлено: 15:48 17.04.2022)
 
В Харькове демонтировали бюст маршала Жукова

Националисты "Азова" демонтировали в Харькове бюст советского маршала Георгия Жукова

© СК РоссииВ Харькове демонтировали памятник советскому маршалу Жукову
В Харькове демонтировали памятник советскому маршалу Жукову
© СК России
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Харькове разобрали памятник советскому маршалу Георгию Жукову, утверждает украинское издание "Суспільне. Новини" ("Общественное. Новости").
"Бюст советского маршала Георгия Жукова на проспекте в Харькове был демонтирован утром 17 апреля. Эту информацию "Суспільне. Новини" подтвердила глава администрации Немышлянского района Татьяна Топчий. По ее словам, это сделали военные", — пишут журналисты.
Как добавило "Суспiльне" позже, по словам председателя Харьковской областной организации "Национальный корпус" Константина Немичева, бюст Жукова демонтировало спецподразделение Kraken полка "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело.
Процесс декоммунизации на Украине легализован пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
Флаг Украины на месте демонтированного памятника советским летчикам в Тернополе, Украина - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 12:02
В украинском Тернополе демонтировали памятник советским летчикам
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреХарьковУкраинаГеоргий Жуков
 
 
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