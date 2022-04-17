12:53 17.04.2022 (обновлено: 15:48 17.04.2022)
В Харькове демонтировали бюст маршала Жукова
Националисты "Азова" демонтировали в Харькове бюст советского маршала Георгия Жукова
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Харькове разобрали памятник советскому маршалу Георгию Жукову, утверждает украинское издание "Суспільне. Новини" ("Общественное. Новости").
"Бюст советского маршала Георгия Жукова на проспекте в Харькове был демонтирован утром 17 апреля. Эту информацию "Суспільне. Новини" подтвердила глава администрации Немышлянского района Татьяна Топчий. По ее словам, это сделали военные", — пишут журналисты.
Как добавило "Суспiльне" позже, по словам председателя Харьковской областной организации "Национальный корпус" Константина Немичева, бюст Жукова демонтировало спецподразделение Kraken полка "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело.
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