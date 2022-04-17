https://ria.ru/20220417/pamyatnik-1783958929.html

В Харькове демонтировали бюст маршала Жукова

В Харькове демонтировали бюст маршала Жукова - РИА Новости, 17.04.2022

В Харькове демонтировали бюст маршала Жукова

В Харькове разобрали памятник советскому маршалу Георгию Жукову, утверждает украинское издание "Суспільне. Новини" ("Общественное. Новости"). РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T12:53

2022-04-17T12:53

2022-04-17T15:48

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Харькове разобрали памятник советскому маршалу Георгию Жукову, утверждает украинское издание "Суспільне. Новини" ("Общественное. Новости")."Бюст советского маршала Георгия Жукова на проспекте в Харькове был демонтирован утром 17 апреля. Эту информацию "Суспільне. Новини" подтвердила глава администрации Немышлянского района Татьяна Топчий. По ее словам, это сделали военные", — пишут журналисты.Как добавило "Суспiльне" позже, по словам председателя Харьковской областной организации "Национальный корпус" Константина Немичева, бюст Жукова демонтировало спецподразделение Kraken полка "Азов", против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело.Процесс декоммунизации на Украине легализован пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220414/ternopol-1783485465.html

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Ольга Фомченкова

в мире, харьков, украина, георгий жуков