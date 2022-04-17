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Глава ЕК призвала страны ЕС оперативно доставить оружие на Украину - РИА Новости, 17.04.2022
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Глава ЕК призвала страны ЕС оперативно доставить оружие на Украину
Глава ЕК призвала страны ЕС оперативно доставить оружие на Украину - РИА Новости, 17.04.2022
Глава ЕК призвала страны ЕС оперативно доставить оружие на Украину
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в беседе с немецкой газете Bild am Sonntag призвала страны Евросоюза к быстрым поставкам оружия на Украину, отметив, что РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T03:08
2022-04-17T03:08
в мире
еврокомиссия
евросоюз
ситуация в днр и лнр
украина
россия
донбасс
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в беседе с немецкой газете Bild am Sonntag призвала страны Евросоюза к быстрым поставкам оружия на Украину, отметив, что не проводит разницы "между тяжелым и легким вооружением".Глава Еврокомиссии добавила, что не делает различий "между тяжелым и легким вооружением", которое можно поставить на территорию Украины.В понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания в Люксембурге Совета глав МИД стран Евросоюза заявил, что главы МИД ЕС согласовали продолжение военной помощи Украине, в частности увеличат поставки оружия на фоне опасений усиления боевых действий на востоке страны.В начале апреля директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец в интервью РИА Новости заявил, что оружие, которое Евросоюз поставляет Киеву, через какое-то время бесконтрольно расползется по Европе и может попасть в руки террористов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220416/samolet-1783914498.html
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в мире, еврокомиссия, евросоюз, ситуация в днр и лнр, украина, россия, донбасс, урсула фон дер ляйен
03:08 17.04.2022
 
Глава ЕК призвала страны ЕС оперативно доставить оружие на Украину

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен призвала страны ЕС оперативно доставить оружие на Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в беседе с немецкой газете Bild am Sonntag призвала страны Евросоюза к быстрым поставкам оружия на Украину, отметив, что не проводит разницы "между тяжелым и легким вооружением".
"Все страны-члены (Евросоюза), кто может, должны быстро доставить (оружие на Украину — ред.), потому что только тогда Украина может выстоять в своей тяжелой оборонительной борьбе", — заявила фон дер Ляйен в интервью газете Bild am Sonntag.
Глава Еврокомиссии добавила, что не делает различий "между тяжелым и легким вооружением", которое можно поставить на территорию Украины.
В понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам заседания в Люксембурге Совета глав МИД стран Евросоюза заявил, что главы МИД ЕС согласовали продолжение военной помощи Украине, в частности увеличат поставки оружия на фоне опасений усиления боевых действий на востоке страны.
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В начале апреля директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец в интервью РИА Новости заявил, что оружие, которое Евросоюз поставляет Киеву, через какое-то время бесконтрольно расползется по Европе и может попасть в руки террористов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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