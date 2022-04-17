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Пасечник наградил четверых военнослужащих Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 17.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220417/nagrady-1783999131.html
Пасечник наградил четверых военнослужащих Народной милиции ЛНР
Пасечник наградил четверых военнослужащих Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 17.04.2022
Пасечник наградил четверых военнослужащих Народной милиции ЛНР
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник вручил в воскресенье награды "Герой Луганской народной республики" четверым военнослужащим Народной милиции... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T20:37
2022-04-17T20:37
в мире
луганская народная республика
украина
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
донбасс
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник вручил в воскресенье награды "Герой Луганской народной республики" четверым военнослужащим Народной милиции ЛНР.Ранее Пасечник учредил высшую награду "Герой Луганской народной республики" и заявил, что семьи раненых и погибших защитников ЛНР получат компенсации от 600 тысяч до 5 миллионов рублей.Награду "Герой Луганской народной республики получили четыре бойца, в том числе майор Народной милиции Луганской народной республики Алексей Корчагин."Эта награда потом и кровью моего батальона выбита, не мне ее нужно (вручать – ред.), а моему батальону. Был шахтером. В батальоне шахтеры, преподаватели, кадровых военных нет. Ну не было, теперь есть. За восемь лет, я думаю, мы стали кадровыми военными", - сказал Корчагин РИА Новости.Также глава ЛНР вручил военнослужащим Народной милиции ЛНР ордена "Службою и храбростью" и медали "За боевые заслуги". Единственной женщиной, представленной к награде, стала младший сержант, повар Наталья Карачун. Ей вручили медаль "За спасение жизни".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html
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в мире, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, леонид пасечник
20:37 17.04.2022
 
Пасечник наградил четверых военнослужащих Народной милиции ЛНР

Пасечник вручил награды "Герой ЛНР" четверым военнослужащим Народной милиции

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник вручил в воскресенье награды "Герой Луганской народной республики" четверым военнослужащим Народной милиции ЛНР.
Ранее Пасечник учредил высшую награду "Герой Луганской народной республики" и заявил, что семьи раненых и погибших защитников ЛНР получат компенсации от 600 тысяч до 5 миллионов рублей.
"Я от себя лично, от всех жителей нашей республики хочу высказать слова огромной человеческой благодарности за ту работу, которую вы делаете, за ваш тяжелый ратный труд. К сожалению, получилось так, что враг в лице украинского фашизма пришел на нашу землю и угрожал смертью нам, смертью жителям нашей республики, поэтому вы одни из первых встали на защиту нашей Родины и с честью выполняете свой гражданский долг", - сказал глава ЛНР перед награждением бойцов.
Награду "Герой Луганской народной республики получили четыре бойца, в том числе майор Народной милиции Луганской народной республики Алексей Корчагин.
"Эта награда потом и кровью моего батальона выбита, не мне ее нужно (вручать – ред.), а моему батальону. Был шахтером. В батальоне шахтеры, преподаватели, кадровых военных нет. Ну не было, теперь есть. За восемь лет, я думаю, мы стали кадровыми военными", - сказал Корчагин РИА Новости.
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Также глава ЛНР вручил военнослужащим Народной милиции ЛНР ордена "Службою и храбростью" и медали "За боевые заслуги". Единственной женщиной, представленной к награде, стала младший сержант, повар Наталья Карачун. Ей вручили медаль "За спасение жизни".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛеонид Пасечник
 
 
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