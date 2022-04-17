https://ria.ru/20220417/nagrady-1783999131.html
Пасечник наградил четверых военнослужащих Народной милиции ЛНР
Пасечник наградил четверых военнослужащих Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 17.04.2022
Пасечник наградил четверых военнослужащих Народной милиции ЛНР
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник вручил в воскресенье награды "Герой Луганской народной республики" четверым военнослужащим Народной милиции... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T20:37
2022-04-17T20:37
2022-04-17T20:37
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луганская народная республика
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обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
донбасс
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник вручил в воскресенье награды "Герой Луганской народной республики" четверым военнослужащим Народной милиции ЛНР.Ранее Пасечник учредил высшую награду "Герой Луганской народной республики" и заявил, что семьи раненых и погибших защитников ЛНР получат компенсации от 600 тысяч до 5 миллионов рублей.Награду "Герой Луганской народной республики получили четыре бойца, в том числе майор Народной милиции Луганской народной республики Алексей Корчагин."Эта награда потом и кровью моего батальона выбита, не мне ее нужно (вручать – ред.), а моему батальону. Был шахтером. В батальоне шахтеры, преподаватели, кадровых военных нет. Ну не было, теперь есть. За восемь лет, я думаю, мы стали кадровыми военными", - сказал Корчагин РИА Новости.Также глава ЛНР вручил военнослужащим Народной милиции ЛНР ордена "Службою и храбростью" и медали "За боевые заслуги". Единственной женщиной, представленной к награде, стала младший сержант, повар Наталья Карачун. Ей вручили медаль "За спасение жизни".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html
https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, леонид пасечник
Пасечник наградил четверых военнослужащих Народной милиции ЛНР
Пасечник вручил награды "Герой ЛНР" четверым военнослужащим Народной милиции
ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник вручил в воскресенье награды "Герой Луганской народной республики" четверым военнослужащим Народной милиции ЛНР.
Ранее Пасечник учредил высшую награду "Герой Луганской народной республики" и заявил, что семьи раненых и погибших защитников ЛНР получат компенсации от 600 тысяч до 5 миллионов рублей.
"Я от себя лично, от всех жителей нашей республики хочу высказать слова огромной человеческой благодарности за ту работу, которую вы делаете, за ваш тяжелый ратный труд. К сожалению, получилось так, что враг в лице украинского фашизма пришел на нашу землю и угрожал смертью нам, смертью жителям нашей республики, поэтому вы одни из первых встали на защиту нашей Родины и с честью выполняете свой гражданский долг", - сказал глава ЛНР перед награждением бойцов.
Награду "Герой Луганской народной республики получили четыре бойца, в том числе майор Народной милиции Луганской народной республики Алексей Корчагин.
"Эта награда потом и кровью моего батальона выбита, не мне ее нужно (вручать – ред.), а моему батальону. Был шахтером. В батальоне шахтеры, преподаватели, кадровых военных нет. Ну не было, теперь есть. За восемь лет, я думаю, мы стали кадровыми военными", - сказал Корчагин РИА Новости.
Также глава ЛНР
вручил военнослужащим Народной милиции ЛНР ордена "Службою и храбростью" и медали "За боевые заслуги". Единственной женщиной, представленной к награде, стала младший сержант, повар Наталья Карачун. Ей вручили медаль "За спасение жизни".
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.