https://ria.ru/20220417/nagrady-1783999131.html

Пасечник наградил четверых военнослужащих Народной милиции ЛНР

Пасечник наградил четверых военнослужащих Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 17.04.2022

Пасечник наградил четверых военнослужащих Народной милиции ЛНР

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник вручил в воскресенье награды "Герой Луганской народной республики" четверым военнослужащим Народной милиции... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T20:37

2022-04-17T20:37

2022-04-17T20:37

в мире

луганская народная республика

украина

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

донбасс

леонид пасечник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759099739_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_cc1b35ad2b6c6b6b2eb13056fa7344ba.jpg

ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник вручил в воскресенье награды "Герой Луганской народной республики" четверым военнослужащим Народной милиции ЛНР.Ранее Пасечник учредил высшую награду "Герой Луганской народной республики" и заявил, что семьи раненых и погибших защитников ЛНР получат компенсации от 600 тысяч до 5 миллионов рублей.Награду "Герой Луганской народной республики получили четыре бойца, в том числе майор Народной милиции Луганской народной республики Алексей Корчагин."Эта награда потом и кровью моего батальона выбита, не мне ее нужно (вручать – ред.), а моему батальону. Был шахтером. В батальоне шахтеры, преподаватели, кадровых военных нет. Ну не было, теперь есть. За восемь лет, я думаю, мы стали кадровыми военными", - сказал Корчагин РИА Новости.Также глава ЛНР вручил военнослужащим Народной милиции ЛНР ордена "Службою и храбростью" и медали "За боевые заслуги". Единственной женщиной, представленной к награде, стала младший сержант, повар Наталья Карачун. Ей вручили медаль "За спасение жизни".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220417/zapad-1783881737.html

https://ria.ru/20220415/ukraina-1783609951.html

луганская народная республика

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, леонид пасечник