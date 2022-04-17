https://ria.ru/20220417/metro-1783973638.html

На желтой линии московского метро восстановили движение

На желтой линии московского метро восстановили движение - РИА Новости, 17.04.2022

На желтой линии московского метро восстановили движение

Движение на Калининской линии метро введено в график, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T15:50

2022-04-17T15:50

2022-04-17T15:50

происшествия

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Движение на Калининской линии метро введено в график, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.Ранее сообщалось, что интервалы движения поездов на восточном участке Калининской линии временно увеличены из-за человека на пути."Движение на Калининской линии ... осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, московский метрополитен