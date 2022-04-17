https://ria.ru/20220417/koronavirus-1783952787.html

В России за сутки госпитализировали 1454 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1454 человека с COVID-19 - РИА Новости, 17.04.2022

В России за сутки госпитализировали 1454 человека с COVID-19

За сутки в России госпитализированы 1 454 человека с новой коронавирусной инфекцией, это на 50,3% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T11:49

2022-04-17T11:49

2022-04-17T11:49

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 1 454 человека с новой коронавирусной инфекцией, это на 50,3% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 17 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 454 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 50,3%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 10 регионах РФ, снижение - в 72, ситуация не изменилась в трех.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 16 496 человек, или на 13,2% меньше по сравнению с 16 апреля.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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