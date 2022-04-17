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В России за сутки госпитализировали 1454 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1454 человека с COVID-19 - РИА Новости, 17.04.2022
В России за сутки госпитализировали 1454 человека с COVID-19
За сутки в России госпитализированы 1 454 человека с новой коронавирусной инфекцией, это на 50,3% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T11:49
2022-04-17T11:49
2022-04-17T11:49
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 1 454 человека с новой коронавирусной инфекцией, это на 50,3% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 17 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 454 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 50,3%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 10 регионах РФ, снижение - в 72, ситуация не изменилась в трех.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 16 496 человек, или на 13,2% меньше по сравнению с 16 апреля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки госпитализировали 1454 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 10 263 новых случая COVID-19, умерли 233 человека
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. За сутки в России госпитализированы 1 454 человека с новой коронавирусной инфекцией, это на 50,3% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 17 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 454 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 50,3%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций отмечен в 10 регионах РФ
, снижение - в 72, ситуация не изменилась в трех.
"Выявлено 10 263 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 233 человека", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 16 496 человек, или на 13,2% меньше по сравнению с 16 апреля.