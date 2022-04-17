16:42 17.04.2022 (обновлено: 17:02 17.04.2022)
Украинские войска обстреляли Озеряновку и Горловку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Озеряновку и Горловку снарядами калибром 122 мм
Осколки от снарядов в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска одновременно в 16.20 обстреляли Озеряновку и Горловку снарядами калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям… н.п. Новоселовка - н.п. Озеряновка… выпущено 10 снарядов калибром 122 мм… н.п. Майорск - н.п. Горловка… выпущено шесть снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оба обстрела были зафиксированы в 16.20.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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