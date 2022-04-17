https://ria.ru/20220417/donbass-1783978793.html

Украинские войска обстреляли Озеряновку и Горловку в ДНР

Украинские войска обстреляли Озеряновку и Горловку в ДНР - РИА Новости, 17.04.2022

Украинские войска обстреляли Озеряновку и Горловку в ДНР

Украинские войска одновременно в 16.20 обстреляли Озеряновку и Горловку снарядами калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T16:42

2022-04-17T16:42

2022-04-17T17:02

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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска одновременно в 16.20 обстреляли Озеряновку и Горловку снарядами калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям… н.п. Новоселовка - н.п. Озеряновка… выпущено 10 снарядов калибром 122 мм… н.п. Майорск - н.п. Горловка… выпущено шесть снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что оба обстрела были зафиксированы в 16.20.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины, украина