https://ria.ru/20220417/donbass-1783977988.html

Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР снарядами калибром 122 мм

Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР снарядами калибром 122 мм - РИА Новости, 17.04.2022

Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР снарядами калибром 122 мм

Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР в 16.10, выпустив 12 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T16:35

2022-04-17T16:35

2022-04-17T16:35

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первомайск (луганская область)

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ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР в 16.10, выпустив 12 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 16.10 с направления н.п. Новозвановка по н.п. Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 мм (12 снарядов)", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, первомайск (луганская область)