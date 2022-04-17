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Украинские войска за 13 минут выпустили 23 мины по Гольмовскому и Горловке - РИА Новости, 17.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220417/donbass-1783977284.html
Украинские войска за 13 минут выпустили 23 мины по Гольмовскому и Горловке
Украинские войска за 13 минут выпустили 23 мины по Гольмовскому и Горловке - РИА Новости, 17.04.2022
Украинские войска за 13 минут выпустили 23 мины по Гольмовскому и Горловке
Украинские войска за 13 минут обстреляли населенные пункты Гольмовский и Горловка в Донецкой народной республике, выпустив в общей сложности 23 мины калибром... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T16:31
2022-04-17T16:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
горловка
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
днр
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска за 13 минут обстреляли населенные пункты Гольмовский и Горловка в Донецкой народной республике, выпустив в общей сложности 23 мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.32 населенный пункт Травневое - населенный пункт Гольмовский - со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ): выпущено 18 мин калибром 120 миллиметров; 14.45 населенный пункт Шумы - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина) - со стороны ВСУ: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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горловка
донбасс
донецкая народная республика
украина
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в мире, горловка, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
16:31 17.04.2022
 
Украинские войска за 13 минут выпустили 23 мины по Гольмовскому и Горловке

Представительство ДНР: ВСУ за 13 минут выпустили 23 мины по Гольмовскому и Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в Горловку
Стела при въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска за 13 минут обстреляли населенные пункты Гольмовский и Горловка в Донецкой народной республике, выпустив в общей сложности 23 мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.32 населенный пункт Травневое - населенный пункт Гольмовский - со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ): выпущено 18 мин калибром 120 миллиметров; 14.45 населенный пункт Шумы - населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина) - со стороны ВСУ: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГорловкаДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаДНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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