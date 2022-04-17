15:38 17.04.2022 (обновлено: 17:14 17.04.2022)
Украинские войска выпустили по Ясиноватой три ракеты из "Града"
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Ясиноватой три ракеты из "Града"
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 апр — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Ясиноватой из "Града", сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) в 15:11 по направлению Авдеевка — Ясиноватая: выпущено три ракеты из БМ-21 "Град", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
После этого обстрелы повторились в 16:14 и в 16:38.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, на 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа: существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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