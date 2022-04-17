Мирный житель пострадал при обстреле Донецка украинскими войсками
Штаб обороны ДНР: мирный житель ранен при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела по ул. Глазунова пострадало домостроение, получил ранение мирный житель. Еще одно домостроение повреждено по ул. Гоголя", - говорится в заявлении в Telegram-канале штаба.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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