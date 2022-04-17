https://ria.ru/20220417/donbass-1783967057.html

Украинские войска за полтора часа обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за полтора часа обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 17.04.2022

Украинские войска за полтора часа обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за 1,5 часа обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе дважды Горловку, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T14:24

2022-04-17T14:24

2022-04-17T14:24

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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска за 1,5 часа обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе дважды Горловку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 11:40 - н.п. Новгородское - н.п. Глубокая Балка: выпущено 9 гранат из СПГ; 11:50 - н.п. Новгородское - н.п. Железная Балка: выпущено 5 мин калибром 120 мм; 12:04 - н.п. Майорск - н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 6 мин калибром 82 мм, 4 гранаты из СПГ, 9 гранат из РПГ, также применялось стрелковое оружие; 13:06 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 5 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, украина, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр