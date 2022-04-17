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Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами калибром 122 мм - РИА Новости, 17.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220417/donbass-1783966229.html
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами калибром 122 мм
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами калибром 122 мм - РИА Новости, 17.04.2022
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами калибром 122 мм
Украинские войска в 12.50 обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T14:16
2022-04-17T14:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
донбасс
днр
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска в 12.50 обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.50 - населенный пункт Шумы - населенный пункт Горловка (поселок шахты 6/7): выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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горловка
донецкая народная республика
украина
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
14:16 17.04.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами калибром 122 мм

Представительство ДНР: ВСУ выпустили семь снарядов калибром 122 мм по Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска в 12.50 обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.50 - населенный пункт Шумы - населенный пункт Горловка (поселок шахты 6/7): выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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"Нелюди, хуже террористов". Чем отличились украинские силовики
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбассДНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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