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Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами калибром 122 мм
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами калибром 122 мм - РИА Новости, 17.04.2022
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами калибром 122 мм
Украинские войска в 12.50 обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T14:16
2022-04-17T14:16
2022-04-17T14:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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днр
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска в 12.50 обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.50 - населенный пункт Шумы - населенный пункт Горловка (поселок шахты 6/7): выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами калибром 122 мм
Представительство ДНР: ВСУ выпустили семь снарядов калибром 122 мм по Горловке