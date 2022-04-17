https://ria.ru/20220417/donbass-1783966229.html

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами калибром 122 мм

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами калибром 122 мм - РИА Новости, 17.04.2022

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР снарядами калибром 122 мм

Украинские войска в 12.50 обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T14:16

2022-04-17T14:16

2022-04-17T14:16

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

горловка

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днр

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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска в 12.50 обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпустив семь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.50 - населенный пункт Шумы - населенный пункт Горловка (поселок шахты 6/7): выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

горловка

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украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

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