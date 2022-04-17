https://ria.ru/20220417/donbass-1783955506.html
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР снарядами калибром 152 мм
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР снарядами калибром 152 мм - РИА Новости, 17.04.2022
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР снарядами калибром 152 мм
Украинские войска в 11.50 обстреляли населенный пункт Первомайск в ЛНР, выпустив семь снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T12:20
2022-04-17T12:20
2022-04-17T12:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
лнр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752524040_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e8b790fe1dc54389c3be87fe64b68b8.jpg
ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска в 11.50 обстреляли населенный пункт Первомайск в ЛНР, выпустив семь снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 11.50 с направления н.п. Камышеваха по н.п. Первомайск с применением артиллерийского орудия 152 мм (семь снарядов)", - говорится в заявлении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752524040_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_8209a797053bb65fe4317a8b38de38d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Первомайск в ЛНР снарядами калибром 152 мм
Представительство ЛНР: ВСУ выпустили по Первомайску семь снарядов калибром 152 мм