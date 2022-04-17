https://ria.ru/20220417/donbass-1783953424.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 17.04.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив шесть мин калибром 82 миллиметра, сообщает представительство... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T11:56
2022-04-17T11:56
2022-04-17T12:01
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой народной республике, выпустив шесть мин калибром 82 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.40 - населенный пункт Травневое – населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть мин калибром 82 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины
11:56 17.04.2022 (обновлено: 12:01 17.04.2022)
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Гольмовский минами калибром 82 мм