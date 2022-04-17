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Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР еще пять ракет из "Града"

Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР еще пять ракет из "Града" - РИА Новости, 17.04.2022

Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР еще пять ракет из "Града"

Украинские войска в 11.20 снова обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из реактивной системы залпового огня... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T11:39

2022-04-17T11:39

2022-04-17T11:40

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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 снова обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.20 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

ясиноватая

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, ясиноватая, вооруженные силы украины