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Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР еще пять ракет из "Града"
Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР еще пять ракет из "Града" - РИА Новости, 17.04.2022
Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР еще пять ракет из "Града"
Украинские войска в 11.20 снова обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из реактивной системы залпового огня... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T11:39
2022-04-17T11:39
2022-04-17T11:40
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 снова обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, выпустив пять ракет из реактивной системы залпового огня "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.20 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, ясиноватая, вооруженные силы украины
11:39 17.04.2022 (обновлено: 11:40 17.04.2022)
Украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР еще пять ракет из "Града"
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Ясиноватой еще пять ракет из "Града"