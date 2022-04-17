10:35 17.04.2022 (обновлено: 10:42 17.04.2022)
Украинские войска второй раз за утро обстреляли Донецкий в ЛНР
Представительство ЛНР: украинские войска второй раз за утро обстреляли Донецкий
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖительница поселка Оленовка демонстрирует осколки снаряда, разорвавшихся возле дома в Донецкой области
ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска второй раз за утро обстреляли Донецкий в ЛНР, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел… с направления н.п. Орехово по н.п. Донецкий с применением артиллерийского орудия 122 мм (шесть снарядов)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 10.20.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.