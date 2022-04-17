Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР - РИА Новости, 17.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220417/donbass-1783943413.html
Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР
Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР - РИА Новости, 17.04.2022
Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР
Украинские войска в 09.35 обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T09:50
2022-04-17T09:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
лнр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
донбасс
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151973/64/1519736497_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a7f07774bfa5bca3a2c8752b47a54b18.jpg
ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска в 09.35 обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.35 с направления населенного пункта Орехово по населенному пункту Донецкий с применением артиллерийского орудия 122 миллиметра (10 снарядов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151973/64/1519736497_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_35299bb939bbcb0b9601c8d786701ada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины, украина
09:50 17.04.2022 (обновлено: 09:56 17.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР

Представительство ЛНР: украинские войска обстреляли Донецкий снарядами калибром 122 мм

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска в 09.35 обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.35 с направления населенного пункта Орехово по населенному пункту Донецкий с применением артиллерийского орудия 122 миллиметра (10 снарядов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 08:00
"Нелюди, хуже террористов". Чем отличились украинские силовики
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРДонбассВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала