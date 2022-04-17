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Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР

Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР - РИА Новости, 17.04.2022

Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР

Украинские войска в 09.35 обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T09:50

2022-04-17T09:50

2022-04-17T09:56

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ЛУГАНСК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска в 09.35 обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской народной республике, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.35 с направления населенного пункта Орехово по населенному пункту Донецкий с применением артиллерийского орудия 122 миллиметра (10 снарядов)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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