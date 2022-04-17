https://ria.ru/20220417/bespilotniki-1783998644.html
Российские военнослужащие уничтожили более 470 украинских дронов
Российские военнослужащие уничтожили более 470 украинских дронов - РИА Новости, 17.04.2022
Российские военнослужащие уничтожили более 470 украинских дронов
Российская армия за время военной спецоперации на Украине уничтожили более 470 украинских беспилотников, заявил в воскресенье официальный представитель... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T20:23
2022-04-17T20:23
2022-04-17T20:23
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российская армия за время военной спецоперации на Украине уничтожили более 470 украинских беспилотников, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 136 самолетов, 471 беспилотный летательный аппарат, 249 зенитных ракетных комплексов, 2308 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 998 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2171 единица специальной военной автомобильной техники", - сказал он.
https://ria.ru/20220417/zelenskiy-1783990502.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия
Российские военнослужащие уничтожили более 470 украинских дронов
Минобороны: российские военнослужащие уничтожили более 470 украинских дронов
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российская армия за время военной спецоперации на Украине уничтожили более 470 украинских беспилотников, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 136 самолетов, 471 беспилотный летательный аппарат, 249 зенитных ракетных комплексов, 2308 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 998 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2171 единица специальной военной автомобильной техники", - сказал он.