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Российские военнослужащие уничтожили более 470 украинских дронов - РИА Новости, 17.04.2022
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Российские военнослужащие уничтожили более 470 украинских дронов
Российские военнослужащие уничтожили более 470 украинских дронов - РИА Новости, 17.04.2022
Российские военнослужащие уничтожили более 470 украинских дронов
Российская армия за время военной спецоперации на Украине уничтожили более 470 украинских беспилотников, заявил в воскресенье официальный представитель... РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T20:23
2022-04-17T20:23
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российская армия за время военной спецоперации на Украине уничтожили более 470 украинских беспилотников, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 136 самолетов, 471 беспилотный летательный аппарат, 249 зенитных ракетных комплексов, 2308 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 998 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2171 единица специальной военной автомобильной техники", - сказал он.
https://ria.ru/20220417/zelenskiy-1783990502.html
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в мире, украина, россия
20:23 17.04.2022
 
Российские военнослужащие уничтожили более 470 украинских дронов

Минобороны: российские военнослужащие уничтожили более 470 украинских дронов

© Фото : Минобороны РФОдин из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2"
Один из сбитых в Киевской области беспилотников Байрактар ТБ-2 - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
© Фото : Минобороны РФ
Один из сбитых в Киевской области беспилотников "Байрактар ТБ-2". Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российская армия за время военной спецоперации на Украине уничтожили более 470 украинских беспилотников, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 136 самолетов, 471 беспилотный летательный аппарат, 249 зенитных ракетных комплексов, 2308 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 998 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2171 единица специальной военной автомобильной техники", - сказал он.
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