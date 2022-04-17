https://ria.ru/20220417/bespilotniki-1783998644.html

Российские военнослужащие уничтожили более 470 украинских дронов

Российские военнослужащие уничтожили более 470 украинских дронов - РИА Новости, 17.04.2022

Российские военнослужащие уничтожили более 470 украинских дронов

Российская армия за время военной спецоперации на Украине уничтожили более 470 украинских беспилотников, заявил в воскресенье официальный представитель... РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T20:23

2022-04-17T20:23

2022-04-17T20:23

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украина

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Российская армия за время военной спецоперации на Украине уничтожили более 470 украинских беспилотников, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 136 самолетов, 471 беспилотный летательный аппарат, 249 зенитных ракетных комплексов, 2308 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 998 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2171 единица специальной военной автомобильной техники", - сказал он.

https://ria.ru/20220417/zelenskiy-1783990502.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия