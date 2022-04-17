https://ria.ru/20220417/belgorod-1783983691.html
В Белгороде опровергли данные о введении в городе красного уровня опасности
В Белгороде опровергли данные о введении в городе красного уровня опасности - РИА Новости, 17.04.2022
В Белгороде опровергли данные о введении в городе красного уровня опасности
Власти расположенного неподалеку от украинской границы Белгорода опровергли информацию о введении в городе красного уровня опасности. РИА Новости, 17.04.2022
2022-04-17T17:41
2022-04-17T17:41
2022-04-17T17:41
россия
белгородская область
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 17 апр - РИА Новости. Власти расположенного неподалеку от украинской границы Белгорода опровергли информацию о введении в городе красного уровня опасности.О введении в Белгородской области желтого уровня террористической опасности было объявлено 11 апреля."В нашем городе продолжают распространяться слухи о скором введении "красного" уровня опасности. ГУ МЧС России по Белгородской области предупреждает: эта информация не соответствует действительности и является обманом", - говорится в сообщении мэрии.
https://ria.ru/20220407/belgorod-1782267608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгороде опровергли данные о введении в городе красного уровня опасности
Власти Белгорода опровергли информацию о введении в городе красного уровня опасности