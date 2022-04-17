https://ria.ru/20220417/belgorod-1783983691.html

В Белгороде опровергли данные о введении в городе красного уровня опасности

В Белгороде опровергли данные о введении в городе красного уровня опасности - РИА Новости, 17.04.2022

В Белгороде опровергли данные о введении в городе красного уровня опасности

Власти расположенного неподалеку от украинской границы Белгорода опровергли информацию о введении в городе красного уровня опасности. РИА Новости, 17.04.2022

2022-04-17T17:41

2022-04-17T17:41

2022-04-17T17:41

россия

белгородская область

белгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОРОНЕЖ, 17 апр - РИА Новости. Власти расположенного неподалеку от украинской границы Белгорода опровергли информацию о введении в городе красного уровня опасности.О введении в Белгородской области желтого уровня террористической опасности было объявлено 11 апреля."В нашем городе продолжают распространяться слухи о скором введении "красного" уровня опасности. ГУ МЧС России по Белгородской области предупреждает: эта информация не соответствует действительности и является обманом", - говорится в сообщении мэрии.

https://ria.ru/20220407/belgorod-1782267608.html

россия

белгородская область

белгород

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, белгородская область, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)