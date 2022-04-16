https://ria.ru/20220416/ukraina-1783891226.html

Во Львове переименуют улицы, названные именами русских деятелей

Во Львове переименуют улицы, названные именами русских деятелей - РИА Новости, 16.04.2022

Во Львове переименуют улицы, названные именами русских деятелей

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе планируют переименовать улицы, названные именами русских деятелей. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T15:57

2022-04-16T15:57

2022-04-16T15:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

львов

украина

андрей садовой

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/137550/73/1375507330_0:132:2000:1257_1920x0_80_0_0_9d7aa9b89d2ecd5d0f15bb7b4111aa80.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе планируют переименовать улицы, названные именами русских деятелей.Ранее в Ивано-Франковске переименовали более 20 улиц, названных в честь русских писателей, композиторов, ученых."Моим распоряжением создана комиссия, которая совместно с профессурой, учеными анализирует все названия улиц, которые нам надо откорректировать. Мы всегда в мае на день города имеем традицию давать новые названия или переименования. И как раз эта рабочая группа до мая закончит свою работу, и мы примем решение", - сказал Садовой в комментарии, размещенном на его странице в Facebook*.Ранее, по информации украинских СМИ, к властям Львова обратилась инициативная группа с предложением переименовать 30 улиц, названных именами русских деятелей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220410/pamyatnik-1782800964.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

россия

львов

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, львов, украина, андрей садовой