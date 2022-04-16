Рейтинг@Mail.ru
Во Львове переименуют улицы, названные именами русских деятелей - РИА Новости, 16.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220416/ukraina-1783891226.html
Во Львове переименуют улицы, названные именами русских деятелей
Во Львове переименуют улицы, названные именами русских деятелей - РИА Новости, 16.04.2022
Во Львове переименуют улицы, названные именами русских деятелей
Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе планируют переименовать улицы, названные именами русских деятелей. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T15:57
2022-04-16T15:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
львов
украина
андрей садовой
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137550/73/1375507330_0:132:2000:1257_1920x0_80_0_0_9d7aa9b89d2ecd5d0f15bb7b4111aa80.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе планируют переименовать улицы, названные именами русских деятелей.Ранее в Ивано-Франковске переименовали более 20 улиц, названных в честь русских писателей, композиторов, ученых."Моим распоряжением создана комиссия, которая совместно с профессурой, учеными анализирует все названия улиц, которые нам надо откорректировать. Мы всегда в мае на день города имеем традицию давать новые названия или переименования. И как раз эта рабочая группа до мая закончит свою работу, и мы примем решение", - сказал Садовой в комментарии, размещенном на его странице в Facebook*.Ранее, по информации украинских СМИ, к властям Львова обратилась инициативная группа с предложением переименовать 30 улиц, названных именами русских деятелей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220410/pamyatnik-1782800964.html
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
россия
львов
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137550/73/1375507330_75:0:1926:1388_1920x0_80_0_0_377d9828c37aaff9a672012936218f12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, львов, украина, андрей садовой
15:57 16.04.2022
 
Во Львове переименуют улицы, названные именами русских деятелей

Мэр Львова Садовой рассказал о переименовании улиц, названных в честь русских деятелей

© Fotolia / SeqoyaВид на Львов, Украина
Вид на Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© Fotolia / Seqoya
Вид на Львов, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе планируют переименовать улицы, названные именами русских деятелей.
Ранее в Ивано-Франковске переименовали более 20 улиц, названных в честь русских писателей, композиторов, ученых.
"Моим распоряжением создана комиссия, которая совместно с профессурой, учеными анализирует все названия улиц, которые нам надо откорректировать. Мы всегда в мае на день города имеем традицию давать новые названия или переименования. И как раз эта рабочая группа до мая закончит свою работу, и мы примем решение", - сказал Садовой в комментарии, размещенном на его странице в Facebook*.
Ранее, по информации украинских СМИ, к властям Львова обратилась инициативная группа с предложением переименовать 30 улиц, названных именами русских деятелей.
Демонтаж бюста Александра Пушкина в Ужгороде
10 апреля, 20:24
В третьем городе на Украине демонтировали памятник Пушкину
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаги Украины и Правого сектора*, найденные в бывшем расположении ВСУ под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
3 апреля, 08:00
Что Россия должна сделать с Украиной
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияЛьвовУкраинаАндрей Садовой
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала