https://ria.ru/20220416/ukraina-1783889949.html

Пушилин заявил, что Украина использует мирных жителей как живые щиты

Пушилин заявил, что Украина использует мирных жителей как живые щиты - РИА Новости, 16.04.2022

Пушилин заявил, что Украина использует мирных жителей как живые щиты

Украина использует мирных жителей как живые щиты, а провокации подобные тем, что были в Буче и Краматорске нужны для западных СМИ, заявил глава Донецкой... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T15:48

2022-04-16T15:48

2022-04-16T15:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

краматорск

мариуполь

буча

денис пушилин

днр

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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 апр – РИА Новости. Украина использует мирных жителей как живые щиты, а провокации подобные тем, что были в Буче и Краматорске нужны для западных СМИ, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью телеканалу India Today."Мы постоянно сталкивались с такими провокациями со стороны украинской армии и такой фейковой информацией и новостями. Вы наверняка слышали о нападении на родильный дом и драмтеатр в Мариуполе. Когда мы освобождали Мариуполь, подтверждений таких преступлений не было. Вы также слышали о городе Буча и последних провокациях оттуда. Первые СМИ, которые появляются в таких провокационных местах, из Великобритании. Это были Sky News. Сегодня в Краматорске они тоже были, оттуда были трансляции. Как известно, Краматорск был поражен тактическим ракетным комплексом "Точка-У". Хочу уточнить, что это оружие используется только Украиной из-за Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и России. Оно уже устарело. Мы не используем такое оружие. Их использует только Украина", - сказал он.Пушилин напомнил, что 14 марта Украина нанесла удар по центру Донецка, в результате 21 человек погиб, 38 получили ранения."Этот инцидент произошел потому, что Украина хотела новых картинок, так как Буча уже устарела, и они хотят что-то горячее, что-то новое прямо сейчас, чтобы поддерживать эту напряженность. Украина очень хочет минимизировать количество беженцев, которые бегут из Краматорска, как бежали из Мариуполя. И они использовали мирных жителей как живые щиты", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html

украина

краматорск

мариуполь

буча

донецк (днр)

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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