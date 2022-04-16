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Пушилин заявил, что Украина использует мирных жителей как живые щиты - РИА Новости, 16.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220416/ukraina-1783889949.html
Пушилин заявил, что Украина использует мирных жителей как живые щиты
Пушилин заявил, что Украина использует мирных жителей как живые щиты - РИА Новости, 16.04.2022
Пушилин заявил, что Украина использует мирных жителей как живые щиты
Украина использует мирных жителей как живые щиты, а провокации подобные тем, что были в Буче и Краматорске нужны для западных СМИ, заявил глава Донецкой... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T15:48
2022-04-16T15:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
краматорск
мариуполь
буча
денис пушилин
днр
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 апр – РИА Новости. Украина использует мирных жителей как живые щиты, а провокации подобные тем, что были в Буче и Краматорске нужны для западных СМИ, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью телеканалу India Today."Мы постоянно сталкивались с такими провокациями со стороны украинской армии и такой фейковой информацией и новостями. Вы наверняка слышали о нападении на родильный дом и драмтеатр в Мариуполе. Когда мы освобождали Мариуполь, подтверждений таких преступлений не было. Вы также слышали о городе Буча и последних провокациях оттуда. Первые СМИ, которые появляются в таких провокационных местах, из Великобритании. Это были Sky News. Сегодня в Краматорске они тоже были, оттуда были трансляции. Как известно, Краматорск был поражен тактическим ракетным комплексом "Точка-У". Хочу уточнить, что это оружие используется только Украиной из-за Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и России. Оно уже устарело. Мы не используем такое оружие. Их использует только Украина", - сказал он.Пушилин напомнил, что 14 марта Украина нанесла удар по центру Донецка, в результате 21 человек погиб, 38 получили ранения."Этот инцидент произошел потому, что Украина хотела новых картинок, так как Буча уже устарела, и они хотят что-то горячее, что-то новое прямо сейчас, чтобы поддерживать эту напряженность. Украина очень хочет минимизировать количество беженцев, которые бегут из Краматорска, как бежали из Мариуполя. И они использовали мирных жителей как живые щиты", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html
украина
краматорск
мариуполь
буча
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в мире, украина, краматорск, мариуполь, буча, денис пушилин, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донецк (днр)
15:48 16.04.2022
 
Пушилин заявил, что Украина использует мирных жителей как живые щиты

Глава ДНР Пушилин: Украина использует мирных жителей как живые щиты

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 апр – РИА Новости. Украина использует мирных жителей как живые щиты, а провокации подобные тем, что были в Буче и Краматорске нужны для западных СМИ, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью телеканалу India Today.
"Мы постоянно сталкивались с такими провокациями со стороны украинской армии и такой фейковой информацией и новостями. Вы наверняка слышали о нападении на родильный дом и драмтеатр в Мариуполе. Когда мы освобождали Мариуполь, подтверждений таких преступлений не было. Вы также слышали о городе Буча и последних провокациях оттуда. Первые СМИ, которые появляются в таких провокационных местах, из Великобритании. Это были Sky News. Сегодня в Краматорске они тоже были, оттуда были трансляции. Как известно, Краматорск был поражен тактическим ракетным комплексом "Точка-У". Хочу уточнить, что это оружие используется только Украиной из-за Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и России. Оно уже устарело. Мы не используем такое оружие. Их использует только Украина", - сказал он.
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Пушилин напомнил, что 14 марта Украина нанесла удар по центру Донецка, в результате 21 человек погиб, 38 получили ранения.
"Этот инцидент произошел потому, что Украина хотела новых картинок, так как Буча уже устарела, и они хотят что-то горячее, что-то новое прямо сейчас, чтобы поддерживать эту напряженность. Украина очень хочет минимизировать количество беженцев, которые бегут из Краматорска, как бежали из Мариуполя. И они использовали мирных жителей как живые щиты", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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