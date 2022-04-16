https://ria.ru/20220416/subbotnik-1783874735.html

Бирюков: около 900 тысяч человек вышли на общегородской субботник в Москве

Бирюков: около 900 тысяч человек вышли на общегородской субботник в Москве - РИА Новости, 16.04.2022

Бирюков: около 900 тысяч человек вышли на общегородской субботник в Москве

Общегородской субботник проходит в Москве 16 апреля, несмотря на непогоду, работы идут во всех районах города, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T13:04

2022-04-16T13:04

2022-04-16T13:04

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

жкх

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Общегородской субботник проходит в Москве 16 апреля, несмотря на непогоду, работы идут во всех районах города, передаёт корреспондент РИА Новости.Месячник по благоустройству стартовал 1 апреля, городские службы готовят город к весенне-летнему сезону: убирают городские и дворовые территории, обновляют детские и спортивные площадки, ремонтируют и красят скамейки, обустраивают газоны и цветники, высаживают деревья и кустарники.Как отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, субботник и месячник благоустройства проходят несмотря на непогоду."Конечно же, рассчитывали мы на то, что в субботу, в субботник, 16 числа москвичи выйдут, и сделаем такой праздник труда с благоустройством и приведением в порядок всех общественных территорий. Вместе с тем, несмотря на непогоду, около 900 тысяч человек сегодня принимают участие в этом мероприятии. Это и работники служб ЖКХ, и специалисты-управленцы различных уровней, студенты, старшеклассники работают у себя на территории. Проводятся мероприятия те, что в таких погодных условиях можно сделать", - рассказал Бирюков журналистам.Он отметил, что в частности, проводится ремонт металлоконструкций, приведение в порядок всех водостоков, водосливов, которые были повреждены в зимнее время."Проводятся работы, связанные с прогребанием газонов, посадкой деревьев, для этого комфортная погода. Проводится ремонт отдельных мест разрушения асфальтовых покрытий. То, что сделать в такие погодные условия. Огромное спасибо всем москвичам, кто несмотря на непогоду сегодня находится на праздничном трудовом фронте", - отметил Бирюков.К субботнику даже подключились депутаты Мосгордумы. Так, председатель МГД Алексей Шапошников опубликовал в своём Telegram-канале, что вместе с жителями убирает дворы в Северном Медведково."Сегодня по всей Москве проходят субботники. Чтим традицию и вместе с жителями Северо-Востока убираем накопившийся за зиму мусор", - отметил он.

https://ria.ru/20220413/subbotnik-1783140372.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Генеральная уборка: как Москву готовят к весне В Москве начался традиционный месячник по благоустройству. К 1 мая городские службы завершат генеральную уборку города после зимы. Помочь коммунальщикам смогут все желающие на общегородском субботнике 16 апреля. 2022-04-16T13:04 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, жкх