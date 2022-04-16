https://ria.ru/20220416/subbotnik-1783874735.html
Бирюков: около 900 тысяч человек вышли на общегородской субботник в Москве
Бирюков: около 900 тысяч человек вышли на общегородской субботник в Москве - РИА Новости, 16.04.2022
Бирюков: около 900 тысяч человек вышли на общегородской субботник в Москве
Общегородской субботник проходит в Москве 16 апреля, несмотря на непогоду, работы идут во всех районах города, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T13:04
2022-04-16T13:04
2022-04-16T13:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
жкх
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Общегородской субботник проходит в Москве 16 апреля, несмотря на непогоду, работы идут во всех районах города, передаёт корреспондент РИА Новости.Месячник по благоустройству стартовал 1 апреля, городские службы готовят город к весенне-летнему сезону: убирают городские и дворовые территории, обновляют детские и спортивные площадки, ремонтируют и красят скамейки, обустраивают газоны и цветники, высаживают деревья и кустарники.Как отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, субботник и месячник благоустройства проходят несмотря на непогоду."Конечно же, рассчитывали мы на то, что в субботу, в субботник, 16 числа москвичи выйдут, и сделаем такой праздник труда с благоустройством и приведением в порядок всех общественных территорий. Вместе с тем, несмотря на непогоду, около 900 тысяч человек сегодня принимают участие в этом мероприятии. Это и работники служб ЖКХ, и специалисты-управленцы различных уровней, студенты, старшеклассники работают у себя на территории. Проводятся мероприятия те, что в таких погодных условиях можно сделать", - рассказал Бирюков журналистам.Он отметил, что в частности, проводится ремонт металлоконструкций, приведение в порядок всех водостоков, водосливов, которые были повреждены в зимнее время."Проводятся работы, связанные с прогребанием газонов, посадкой деревьев, для этого комфортная погода. Проводится ремонт отдельных мест разрушения асфальтовых покрытий. То, что сделать в такие погодные условия. Огромное спасибо всем москвичам, кто несмотря на непогоду сегодня находится на праздничном трудовом фронте", - отметил Бирюков.К субботнику даже подключились депутаты Мосгордумы. Так, председатель МГД Алексей Шапошников опубликовал в своём Telegram-канале, что вместе с жителями убирает дворы в Северном Медведково."Сегодня по всей Москве проходят субботники. Чтим традицию и вместе с жителями Северо-Востока убираем накопившийся за зиму мусор", - отметил он.
https://ria.ru/20220413/subbotnik-1783140372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783267729_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_9525c2e10a2a98b262ad627d633906d4.jpg
Генеральная уборка: как Москву готовят к весне
В Москве начался традиционный месячник по благоустройству. К 1 мая городские службы завершат генеральную уборку города после зимы.
Помочь коммунальщикам смогут все желающие на общегородском субботнике 16 апреля.
2022-04-16T13:04
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, жкх
Бирюков: около 900 тысяч человек вышли на общегородской субботник в Москве
Заммэра Бирюков: около 900 тысяч человек участвуют в общегородском субботнике в Москве
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Общегородской субботник проходит в Москве 16 апреля, несмотря на непогоду, работы идут во всех районах города, передаёт корреспондент РИА Новости.
Месячник по благоустройству стартовал 1 апреля, городские службы готовят город к весенне-летнему сезону: убирают городские и дворовые территории, обновляют детские и спортивные площадки, ремонтируют и красят скамейки, обустраивают газоны и цветники, высаживают деревья и кустарники.
Как отметил заммэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
, субботник и месячник благоустройства проходят несмотря на непогоду.
"Конечно же, рассчитывали мы на то, что в субботу, в субботник, 16 числа москвичи выйдут, и сделаем такой праздник труда с благоустройством и приведением в порядок всех общественных территорий. Вместе с тем, несмотря на непогоду, около 900 тысяч человек сегодня принимают участие в этом мероприятии. Это и работники служб ЖКХ, и специалисты-управленцы различных уровней, студенты, старшеклассники работают у себя на территории. Проводятся мероприятия те, что в таких погодных условиях можно сделать", - рассказал Бирюков журналистам.
Он отметил, что в частности, проводится ремонт металлоконструкций, приведение в порядок всех водостоков, водосливов, которые были повреждены в зимнее время.
"Проводятся работы, связанные с прогребанием газонов, посадкой деревьев, для этого комфортная погода. Проводится ремонт отдельных мест разрушения асфальтовых покрытий. То, что сделать в такие погодные условия. Огромное спасибо всем москвичам, кто несмотря на непогоду сегодня находится на праздничном трудовом фронте", - отметил Бирюков.
К субботнику даже подключились депутаты Мосгордумы
. Так, председатель МГД Алексей Шапошников
опубликовал в своём Telegram-канале
, что вместе с жителями убирает дворы в Северном Медведково.
"Сегодня по всей Москве проходят субботники. Чтим традицию и вместе с жителями Северо-Востока убираем накопившийся за зиму мусор", - отметил он.