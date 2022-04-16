https://ria.ru/20220416/pozhary-1783853142.html

В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за пожаров

В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за пожаров - РИА Новости, 16.04.2022

В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за пожаров

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о введении в регионе режима повышенной готовности из-за пожаров, постановление... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T08:27

2022-04-16T08:27

2022-04-16T08:27

общество

забайкальский край

александр осипов

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ЧИТА, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о введении в регионе режима повышенной готовности из-за пожаров, постановление опубликовано на сайте правительства края.Ранее в части районов Забайкалья с 21 марта объявили пожароопасный сезон."Ввести с 16 апреля 2022 года на территории Забайкальского края для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края режим повышенной готовности", - говорится в постановлении.

https://ria.ru/20220412/pozhary-1783088128.html

забайкальский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, забайкальский край, александр осипов