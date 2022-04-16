https://ria.ru/20220416/pozhary-1783853142.html
В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за пожаров
В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за пожаров - РИА Новости, 16.04.2022
В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за пожаров
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о введении в регионе режима повышенной готовности из-за пожаров, постановление... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T08:27
2022-04-16T08:27
2022-04-16T08:27
общество
забайкальский край
александр осипов
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ЧИТА, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о введении в регионе режима повышенной готовности из-за пожаров, постановление опубликовано на сайте правительства края.Ранее в части районов Забайкалья с 21 марта объявили пожароопасный сезон."Ввести с 16 апреля 2022 года на территории Забайкальского края для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Забайкальского края режим повышенной готовности", - говорится в постановлении.
https://ria.ru/20220412/pozhary-1783088128.html
забайкальский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, забайкальский край, александр осипов
В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за пожаров
Губернатор Осипов ввел в Забайкальском крае режим повышенной готовности из-за пожаров