https://ria.ru/20220416/pogoda-1783855132.html

В московском регионе объявили "желтый" уровень погодной опасности

В московском регионе объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 16.04.2022

В московском регионе объявили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T09:09

2022-04-16T09:09

2022-04-16T09:09

общество

москва

московская область (подмосковье)

гидрометцентр

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение в Москве и Подмосковье о ветре с порывами 15 метров в секунду действует с 9.00 до 21.00 16 апреля.

https://ria.ru/20220416/pogoda-1783853746.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр