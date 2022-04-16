https://ria.ru/20220416/pogoda-1783855132.html
В московском регионе объявили "желтый" уровень погодной опасности
В московском регионе объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 16.04.2022
В московском регионе объявили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T09:09
2022-04-16T09:09
2022-04-16T09:09
общество
москва
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение в Москве и Подмосковье о ветре с порывами 15 метров в секунду действует с 9.00 до 21.00 16 апреля.
https://ria.ru/20220416/pogoda-1783853746.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), гидрометцентр
В московском регионе объявили "желтый" уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве и области из-за ветра