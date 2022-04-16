https://ria.ru/20220416/podrostok-1783902495.html
В Тюменской области нашли тело пропавшего осенью подростка
В Тюменской области нашли тело пропавшего осенью подростка - РИА Новости, 16.04.2022
В Тюменской области нашли тело пропавшего осенью подростка
Жители села Викулово обнаружили на берегу реки Ишим тело 17-летнего юноши, числившегося пропавшим без вести с ноября 2021 года, сообщает пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T17:53
2022-04-16T17:53
2022-04-16T17:53
происшествия
тюменская область
ишим
следственный комитет россии (ск рф)
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ТЮМЕНЬ, 16 апр – РИА Новости. Жители села Викулово обнаружили на берегу реки Ишим тело 17-летнего юноши, числившегося пропавшим без вести с ноября 2021 года, сообщает пресс-служба СУСК по Тюменской области.По данным следствия, 17-летний юноша 7 ноября из дома в селе Поддубровное Тюменской области вместе со знакомыми ушел в гости к другу в село Викулово, в последний раз его видели в тот же день в 23 часа. Для выяснения обстоятельств его исчезновения было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)."Пятнадцатого апреля 2022 года в вечернее время на левом берегу реки Ишим, протекающей в селе Викулово, местными жителями обнаружено тело 17-летнего подростка. Следователями СК России при осмотре тела юноши внешних телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, с целью установления точной причины гибели несовершеннолетнего", - сообщает пресс-служба СУСК.Следователи выполняют комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20220416/rebenok-1783884593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюменская область, ишим, следственный комитет россии (ск рф)
В Тюменской области нашли тело пропавшего осенью подростка
Жители села Викулово нашли у реки Ишим тело пропавшего в ноябре 17-летнего подростка