https://ria.ru/20220416/podrostok-1783902495.html

В Тюменской области нашли тело пропавшего осенью подростка

В Тюменской области нашли тело пропавшего осенью подростка - РИА Новости, 16.04.2022

В Тюменской области нашли тело пропавшего осенью подростка

Жители села Викулово обнаружили на берегу реки Ишим тело 17-летнего юноши, числившегося пропавшим без вести с ноября 2021 года, сообщает пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T17:53

2022-04-16T17:53

2022-04-16T17:53

происшествия

тюменская область

ишим

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg

ТЮМЕНЬ, 16 апр – РИА Новости. Жители села Викулово обнаружили на берегу реки Ишим тело 17-летнего юноши, числившегося пропавшим без вести с ноября 2021 года, сообщает пресс-служба СУСК по Тюменской области.По данным следствия, 17-летний юноша 7 ноября из дома в селе Поддубровное Тюменской области вместе со знакомыми ушел в гости к другу в село Викулово, в последний раз его видели в тот же день в 23 часа. Для выяснения обстоятельств его исчезновения было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)."Пятнадцатого апреля 2022 года в вечернее время на левом берегу реки Ишим, протекающей в селе Викулово, местными жителями обнаружено тело 17-летнего подростка. Следователями СК России при осмотре тела юноши внешних телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, с целью установления точной причины гибели несовершеннолетнего", - сообщает пресс-служба СУСК.Следователи выполняют комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20220416/rebenok-1783884593.html

тюменская область

ишим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тюменская область, ишим, следственный комитет россии (ск рф)