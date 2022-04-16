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СК возбудил дела из-за осквернения памятников советским солдатам в Германии - РИА Новости, 16.04.2022
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СК возбудил дела из-за осквернения памятников советским солдатам в Германии
СК возбудил дела из-за осквернения памятников советским солдатам в Германии - РИА Новости, 16.04.2022
СК возбудил дела из-за осквернения памятников советским солдатам в Германии
Следственный комитет России возбудил четыре уголовных дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Германии, сообщается в официальном... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T12:02
2022-04-16T12:25
происшествия
германия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил четыре уголовных дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Германии, сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета России.Ранее портал T-Online со ссылкой на представителя полиции сообщал, что военный мемориал в берлинском Трептов-парке, центральным памятником которого является фигура советского Воина-освободителя, был исписан в ночь на четверг граффити антироссийского содержания, свастиками и символом "Z"."Главным следственным управлением СК России возбуждено четыре уголовных дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Германии", - говорится в сообщении.По данным ведомства, с 29 марта по 7 апреля 2022 года в Германии было осквернено несколько мемориальных объектов, увековечивающих память о советских воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны и участвовавших в освобождении Европы от нацизма. Среди них объекты, расположенные в Трептов-парке и на площади Теодор-Хойсс-плац в Берлине. Злоумышленники нанесли на объекты оскорбительные надписи краской."Данные действия образуют состав преступления, предусмотренного пп. "а,б" ч.2 ст.243.4 УК РФ (повреждение воинских захоронений, памятников и других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России)", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным СК, неизвестные закрыли полотнищем советские танки Т-34, расположенные в парке Тиргартен в Берлине, входящие в ансамбль советского воинского мемориала."Такими действиями они намеревались скрыть от всеобщего обозрения символы воинской славы России. В данном случае уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России)", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что СК устанавливает обстоятельства и лиц, причастных к совершению преступлений
https://ria.ru/20220413/pamyatniki-1783407230.html
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происшествия, германия, следственный комитет россии (ск рф)
12:02 16.04.2022 (обновлено: 12:25 16.04.2022)
 
СК возбудил дела из-за осквернения памятников советским солдатам в Германии

СК возбудил четыре уголовных дела из-за осквернения памятников советским воинам в Германии

© Фото : Посольство РФ В Германии/ВКонтактеАтака вандалов в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке
Атака вандалов в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© Фото : Посольство РФ В Германии/ВКонтакте
Атака вандалов в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил четыре уголовных дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Германии, сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета России.
Ранее портал T-Online со ссылкой на представителя полиции сообщал, что военный мемориал в берлинском Трептов-парке, центральным памятником которого является фигура советского Воина-освободителя, был исписан в ночь на четверг граффити антироссийского содержания, свастиками и символом "Z".
"Главным следственным управлением СК России возбуждено четыре уголовных дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Германии", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, с 29 марта по 7 апреля 2022 года в Германии было осквернено несколько мемориальных объектов, увековечивающих память о советских воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны и участвовавших в освобождении Европы от нацизма. Среди них объекты, расположенные в Трептов-парке и на площади Теодор-Хойсс-плац в Берлине. Злоумышленники нанесли на объекты оскорбительные надписи краской.
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"Данные действия образуют состав преступления, предусмотренного пп. "а,б" ч.2 ст.243.4 УК РФ (повреждение воинских захоронений, памятников и других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России)", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным СК, неизвестные закрыли полотнищем советские танки Т-34, расположенные в парке Тиргартен в Берлине, входящие в ансамбль советского воинского мемориала.
"Такими действиями они намеревались скрыть от всеобщего обозрения символы воинской славы России. В данном случае уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России)", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что СК устанавливает обстоятельства и лиц, причастных к совершению преступлений
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ПроисшествияГерманияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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