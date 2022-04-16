https://ria.ru/20220416/pamyatniki-1783869831.html

СК возбудил дела из-за осквернения памятников советским солдатам в Германии

СК возбудил дела из-за осквернения памятников советским солдатам в Германии - РИА Новости, 16.04.2022

СК возбудил дела из-за осквернения памятников советским солдатам в Германии

Следственный комитет России возбудил четыре уголовных дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Германии, сообщается в официальном... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T12:02

2022-04-16T12:02

2022-04-16T12:25

происшествия

германия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782440987_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5c6fafcc945ccad85315eee927dc28ce.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил четыре уголовных дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Германии, сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета России.Ранее портал T-Online со ссылкой на представителя полиции сообщал, что военный мемориал в берлинском Трептов-парке, центральным памятником которого является фигура советского Воина-освободителя, был исписан в ночь на четверг граффити антироссийского содержания, свастиками и символом "Z"."Главным следственным управлением СК России возбуждено четыре уголовных дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Германии", - говорится в сообщении.По данным ведомства, с 29 марта по 7 апреля 2022 года в Германии было осквернено несколько мемориальных объектов, увековечивающих память о советских воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны и участвовавших в освобождении Европы от нацизма. Среди них объекты, расположенные в Трептов-парке и на площади Теодор-Хойсс-плац в Берлине. Злоумышленники нанесли на объекты оскорбительные надписи краской."Данные действия образуют состав преступления, предусмотренного пп. "а,б" ч.2 ст.243.4 УК РФ (повреждение воинских захоронений, памятников и других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России)", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным СК, неизвестные закрыли полотнищем советские танки Т-34, расположенные в парке Тиргартен в Берлине, входящие в ансамбль советского воинского мемориала."Такими действиями они намеревались скрыть от всеобщего обозрения символы воинской славы России. В данном случае уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России)", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что СК устанавливает обстоятельства и лиц, причастных к совершению преступлений

https://ria.ru/20220413/pamyatniki-1783407230.html

https://ria.ru/20220414/oskvernenie-1783461083.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, германия, следственный комитет россии (ск рф)