https://ria.ru/20220416/pamyatniki-1783869831.html
СК возбудил дела из-за осквернения памятников советским солдатам в Германии
СК возбудил дела из-за осквернения памятников советским солдатам в Германии - РИА Новости, 16.04.2022
СК возбудил дела из-за осквернения памятников советским солдатам в Германии
Следственный комитет России возбудил четыре уголовных дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Германии, сообщается в официальном... РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T12:02
2022-04-16T12:02
2022-04-16T12:25
происшествия
германия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782440987_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5c6fafcc945ccad85315eee927dc28ce.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил четыре уголовных дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Германии, сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета России.Ранее портал T-Online со ссылкой на представителя полиции сообщал, что военный мемориал в берлинском Трептов-парке, центральным памятником которого является фигура советского Воина-освободителя, был исписан в ночь на четверг граффити антироссийского содержания, свастиками и символом "Z"."Главным следственным управлением СК России возбуждено четыре уголовных дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Германии", - говорится в сообщении.По данным ведомства, с 29 марта по 7 апреля 2022 года в Германии было осквернено несколько мемориальных объектов, увековечивающих память о советских воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны и участвовавших в освобождении Европы от нацизма. Среди них объекты, расположенные в Трептов-парке и на площади Теодор-Хойсс-плац в Берлине. Злоумышленники нанесли на объекты оскорбительные надписи краской."Данные действия образуют состав преступления, предусмотренного пп. "а,б" ч.2 ст.243.4 УК РФ (повреждение воинских захоронений, памятников и других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России)", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным СК, неизвестные закрыли полотнищем советские танки Т-34, расположенные в парке Тиргартен в Берлине, входящие в ансамбль советского воинского мемориала."Такими действиями они намеревались скрыть от всеобщего обозрения символы воинской славы России. В данном случае уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России)", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что СК устанавливает обстоятельства и лиц, причастных к совершению преступлений
https://ria.ru/20220413/pamyatniki-1783407230.html
https://ria.ru/20220414/oskvernenie-1783461083.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782440987_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0aeed08cff360f671c113975d4eb2360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, германия, следственный комитет россии (ск рф)
12:02 16.04.2022 (обновлено: 12:25 16.04.2022)
СК возбудил дела из-за осквернения памятников советским солдатам в Германии
СК возбудил четыре уголовных дела из-за осквернения памятников советским воинам в Германии
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости.
Следственный комитет России возбудил четыре уголовных дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Германии, сообщается в официальном Telegram-канале
Следственного комитета России.
Ранее портал T-Online со ссылкой на представителя полиции сообщал, что военный мемориал в берлинском Трептов-парке, центральным памятником которого является фигура советского Воина-освободителя, был исписан в ночь на четверг граффити антироссийского содержания, свастиками и символом "Z".
"Главным следственным управлением СК России
возбуждено четыре уголовных дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Германии", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, с 29 марта по 7 апреля 2022 года в Германии
было осквернено несколько мемориальных объектов, увековечивающих память о советских воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны и участвовавших в освобождении Европы
от нацизма. Среди них объекты, расположенные в Трептов-парке и на площади Теодор-Хойсс-плац в Берлине
. Злоумышленники нанесли на объекты оскорбительные надписи краской.
"Данные действия образуют состав преступления, предусмотренного пп. "а,б" ч.2 ст.243.4 УК РФ (повреждение воинских захоронений, памятников и других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России)", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным СК, неизвестные закрыли полотнищем советские танки Т-34
, расположенные в парке Тиргартен в Берлине, входящие в ансамбль советского воинского мемориала.
"Такими действиями они намеревались скрыть от всеобщего обозрения символы воинской славы России. В данном случае уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России)", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что СК устанавливает обстоятельства и лиц, причастных к совершению преступлений