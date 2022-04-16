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В Москве продолжаются работы по промывке фасадов и цоколей зданий - РИА Новости, 16.04.2022
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В Москве продолжаются работы по промывке фасадов и цоколей зданий
В Москве продолжаются работы по промывке фасадов и цоколей зданий - РИА Новости, 16.04.2022
В Москве продолжаются работы по промывке фасадов и цоколей зданий
Масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий продолжаются в Москве, в субботу работы идут на Садовом кольце, Новом Арбате и на Земляном валу, сообщает РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T17:03
2022-04-16T17:03
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
городское хозяйство москвы
жкх
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий продолжаются в Москве, в субботу работы идут на Садовом кольце, Новом Арбате и на Земляном валу, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своём Telegram-канале."Продолжаются масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий столицы. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. Сегодня проводим масштабные работы по промывке фасадов на внешней стороне Садового кольца, Новом Арбате, Никитском бульваре, улице Земляной вал", - говорится в сообщении.Для работ используются профессиональные аппараты высокого давления, для очистки высотных зданий привлекают промышленных альпинистов.Время проведения работ зависит от размеров здания, в среднем – около двух часов."Всего задействовано 300 автовышек по всему городу, 120 из них в ЦАО, где фасады отличаются сложностью архитектурных элементов", - говорится в сообщении.
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Генеральная уборка: как Москву готовят к весне
В Москве начался традиционный месячник по благоустройству. К 1 мая городские службы завершат генеральную уборку города после зимы. Помочь коммунальщикам смогут все желающие на общегородском субботнике 16 апреля.
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РИА Новости
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общество, москва, городское хозяйство москвы, жкх, видео
В Москве продолжаются работы по промывке фасадов и цоколей зданий
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий продолжаются в Москве, в субботу работы идут на Садовом кольце, Новом Арбате и на Земляном валу, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своём Telegram-канале.
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17:03 16.04.2022
 
В Москве продолжаются работы по промывке фасадов и цоколей зданий

В Москве продолжаются масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий после зимы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальной службы во время промывки фасадов на внешней стороне Садового кольца
Сотрудники коммунальной службы во время промывки фасадов на внешней стороне Садового кольца - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Сотрудники коммунальной службы во время промывки фасадов на внешней стороне Садового кольца. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий продолжаются в Москве, в субботу работы идут на Садовом кольце, Новом Арбате и на Земляном валу, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своём Telegram-канале.
"Продолжаются масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий столицы. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. Сегодня проводим масштабные работы по промывке фасадов на внешней стороне Садового кольца, Новом Арбате, Никитском бульваре, улице Земляной вал", - говорится в сообщении.
Для работ используются профессиональные аппараты высокого давления, для очистки высотных зданий привлекают промышленных альпинистов.
Время проведения работ зависит от размеров здания, в среднем – около двух часов.
"Всего задействовано 300 автовышек по всему городу, 120 из них в ЦАО, где фасады отличаются сложностью архитектурных элементов", - говорится в сообщении.
 
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