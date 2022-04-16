https://ria.ru/20220416/moskva-1783898021.html

В Москве продолжаются работы по промывке фасадов и цоколей зданий

В Москве продолжаются работы по промывке фасадов и цоколей зданий - РИА Новости, 16.04.2022

В Москве продолжаются работы по промывке фасадов и цоколей зданий

Масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий продолжаются в Москве, в субботу работы идут на Садовом кольце, Новом Арбате и на Земляном валу, сообщает РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T17:03

2022-04-16T17:03

2022-04-16T17:03

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

городское хозяйство москвы

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728704511_0:148:3042:1859_1920x0_80_0_0_b823dffd6d87d67bdb0032570dcd84ad.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий продолжаются в Москве, в субботу работы идут на Садовом кольце, Новом Арбате и на Земляном валу, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своём Telegram-канале."Продолжаются масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий столицы. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. Сегодня проводим масштабные работы по промывке фасадов на внешней стороне Садового кольца, Новом Арбате, Никитском бульваре, улице Земляной вал", - говорится в сообщении.Для работ используются профессиональные аппараты высокого давления, для очистки высотных зданий привлекают промышленных альпинистов.Время проведения работ зависит от размеров здания, в среднем – около двух часов."Всего задействовано 300 автовышек по всему городу, 120 из них в ЦАО, где фасады отличаются сложностью архитектурных элементов", - говорится в сообщении.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Генеральная уборка: как Москву готовят к весне В Москве начался традиционный месячник по благоустройству. К 1 мая городские службы завершат генеральную уборку города после зимы. Помочь коммунальщикам смогут все желающие на общегородском субботнике 16 апреля. 2022-04-16T17:03 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, городское хозяйство москвы, жкх, видео