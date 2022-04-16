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В Москве продолжаются работы по промывке фасадов и цоколей зданий
В Москве продолжаются работы по промывке фасадов и цоколей зданий - РИА Новости, 16.04.2022
В Москве продолжаются работы по промывке фасадов и цоколей зданий
Масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий продолжаются в Москве, в субботу работы идут на Садовом кольце, Новом Арбате и на Земляном валу, сообщает РИА Новости, 16.04.2022
2022-04-16T17:03
2022-04-16T17:03
2022-04-16T17:03
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий продолжаются в Москве, в субботу работы идут на Садовом кольце, Новом Арбате и на Земляном валу, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своём Telegram-канале."Продолжаются масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий столицы. В первую очередь очищаем после зимы дома, выходящие на центральные улицы и вылетные магистрали. Сегодня проводим масштабные работы по промывке фасадов на внешней стороне Садового кольца, Новом Арбате, Никитском бульваре, улице Земляной вал", - говорится в сообщении.Для работ используются профессиональные аппараты высокого давления, для очистки высотных зданий привлекают промышленных альпинистов.Время проведения работ зависит от размеров здания, в среднем – около двух часов."Всего задействовано 300 автовышек по всему городу, 120 из них в ЦАО, где фасады отличаются сложностью архитектурных элементов", - говорится в сообщении.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Генеральная уборка: как Москву готовят к весне
В Москве начался традиционный месячник по благоустройству. К 1 мая городские службы завершат генеральную уборку города после зимы.
Помочь коммунальщикам смогут все желающие на общегородском субботнике 16 апреля.
2022-04-16T17:03
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, москва, городское хозяйство москвы, жкх, видео
В Москве продолжаются работы по промывке фасадов и цоколей зданий
В Москве продолжаются масштабные работы по промывке фасадов и цоколей зданий после зимы