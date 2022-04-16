https://ria.ru/20220416/moskva-1783897429.html

В Москве выполнили почти 60% работ в рамках месячника по благоустройству

В Москве выполнили почти 60% работ в рамках месячника по благоустройству - РИА Новости, 16.04.2022

В Москве выполнили почти 60% работ в рамках месячника по благоустройству

Почти 60% работ по уборке города в рамках месячника по благоустройству в Москве выполнены, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 16.04.2022

2022-04-16T16:58

2022-04-16T16:58

2022-04-16T16:58

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Почти 60% работ по уборке города в рамках месячника по благоустройству в Москве выполнены, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он напомнил, что месячник по благоустройству проходит в Москве с 1 по 30 апреля, городские службы готовят столицу к весенне-летнему сезону: убирают городские и дворовые территории, обновляют детские и спортивные площадки, ремонтируют и красят скамейки, обустраивают газоны и цветники, высаживают деревья и кустарники."Надо сказать, что в апреле выпало 31 сантиметра снега, это же много. Поэтому вот в таких сложных условиях коммунальщики ежедневно работали и продолжают работать, приводить город в порядок. Примерно 60% всех запланированных объемов работ на сегодняшний день выполнено", - сообщил Бирюков.Он отметил, что когда субботник закончится, работы в городе продолжатся. По его словам, уже сегодня службы плавно перешли к благоустроительным работам, инженерные компании ведут работы, связанные с подготовкой прокладки коммуникаций, прокладкой коммуникаций.Бирюков напомнил, что достаточно серьезная, обширная программа благоустройства в 2022 году, это и программа "Моя улица", и открытие и создание новых парков, это работа на крупных парковых территорий с созданием комфорта."Словом, город, вся система создания городской среды живёт своим ритмом, заданным мэром города Сергеем Собяниным. И мы обязаны до дня города, до сентября месяца сказать москвичам: город к работе в зимних условиях готов, город выполнил все программы благоустройства, создал новые объекты комфортной городской среды", - подчеркнул заммэра.Он добавил, что темпы работы будут такими же, как и в прежние годы."А прежние годы нам позволяли летом хорошо поработать, а зимой комфортно, без аварий и отключений прожить осенне-зимний период", - заключил Бирюков.

https://ria.ru/20220416/moskva-1783861536.html

https://realty.ria.ru/20220415/subbotnik-1783267760.html

москва

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Генеральная уборка: как Москву готовят к весне В Москве начался традиционный месячник по благоустройству. К 1 мая городские службы завершат генеральную уборку города после зимы. Помочь коммунальщикам смогут все желающие на общегородском субботнике 16 апреля. 2022-04-16T16:58 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков